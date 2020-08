ద‌గ్గుబాటి రానా ఆయ‌న ప్రేయ‌సి మ‌రి కొద్ది గంట‌ల‌లో పెళ్లి పీట‌లు ఎక్క‌నున్న సంగ‌తి తెలిసిందే. క‌రోనా వ‌ల‌న రామానాయుడు స్టూడియోలో కొద్ది మంది కుటుంబ స‌భ్యుల స‌మ‌క్షంలో వీరి వివాహ వేడుక జ‌ర‌గ‌నుంది. అనేక జాగ్ర‌త్త‌ల మ‌ధ్య పెళ్ళి జ‌రుపుకుంటున్న రానా- మిహికాల‌కి స్నేహితులు, స‌న్నిహితులు సోష‌ల్ మీడియా ద్వారా శుభాకాంక్ష‌లు తెలియ‌జేస్తున్నారు.



బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అక్ష‌య్ కుమార్.. రానా- మిహికా దంప‌తుల‌కి ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా విషెస్ చెప్ప‌డం అంద‌రి దృష్టిని ఆక‌ర్షించింది. రానా పోస్ట్‌ని రీట్వీట్ చేస్తూ.. శాశ్వతంగా లాక్-డౌన్ అవ్వడానికి సరైన మార్గం. కంగ్రాట్స్ రానా.. మీ ఇద్దరు జీవితకాలం ఆనందంగా ఉండాల‌ని కోరుకుంటున్నాను అని ట్వీట్ చేసారు అక్ష‌య్. కాగా, అక్ష‌య్ కుమార్-రానా క‌లిసి బేబి, హౌజ్‌ఫుల్ 4 చిత్రాల‌లో క‌లిసి న‌టించిన విష‌యం తెలిసిందే.



Perfect way to get permanently locked-down :) Congratulations @RanaDaggubati , wishing you both a lifetime of happiness ♥️ https://t.co/asr7d0Vrf2