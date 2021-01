2021 సూర్యోదయాన్ని మిస్‌ అయ్యారా?

ముంబై : తెల్లవారంగనే లేచి సూర్యోదయాన్ని, సాయం వేళల్లో సూర్యాస్తమయాన్ని చూస్తుంటే ఆరోగ్యంతో పాటు మనసుకు ఏదో తెలియని ప్రశాంతత. నూతన సంవత్సర ప్రవేశం సందర్భంగా సూర్యోదయానికి ఆహ్వానం పలుకుతూ తమకు నచ్చిన పనితో రోజును ప్రారంభిస్తుంటారు చాలామంది. మరి న్యూ ఇయర్‌ రోజు సూర్యోదయాన్ని చూశారా మీరు? మిస్‌ అయ్యేమే అనుకుంటున్నారా? మరేం పర్లేదు. బాలీవుడ్‌ నటుడు అక్షయ్‌ కుమార్‌ మీ అసంతృప్తిని తొలగిస్తాడు.



అక్షయ్‌ తన ట్విట్టర్‌ అకౌంట్‌ ద్వారా కొత్త ఏడాది ప్రారంభ సూర్యోదయాన్ని షేర్‌ చేసుకున్నారు. గాయత్రి మంత్రాన్ని పఠిస్తూ అక్షయ్‌ సూర్యోదయాన్ని చూస్తూ వీడియోను క్యాప్చర్‌ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన స్పందిస్తూ.. ఒకవేళ మీరు ఈరోజు సూర్యోదయాన్ని మిస్‌ అయితే ఇది మీకోసమే. ఇవిగో 2021 మొట్టమొదటి సూర్యోదయపు కాంతులు. ప్రతీ ఒక్కరి గెలుపు, సంతోషాలకు ప్రార్థించా. రాబోయే ఏడాదంతా చాలా గొప్పగా ఉండాలని ఆకాక్షించా. ప్రతీ ఒక్కరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు అని అన్నారు.

అక్షయ్‌ అత్రాంగి రే మూవీ ఢిల్లీ, ఆగ్రా షెడ్యూల్‌ను అక్షయ్‌ ఇటీవలే ముగించాడు. ఆనంద్‌ ఎల్‌ రాయ్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ మూవీలో సారా అలీఖాన్‌, ధనుష్‌, నిమ్రత్‌ కౌర్‌ నటించారు. అదేవిధంగా తన రాబోయే స్పై థ్రిల్లర్‌ బెల్‌ బాటమ్‌ షూటింగ్‌ను కూడా పూర్తి చేశాడు. ప్రస్తుతం పృథ్వీరాజ్‌ అనే పీరియడ్‌ డ్రామా కోసం పనిచేస్తున్నాడు. అక్షయ్‌ నటించిన సూర్యవంశీ విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది. కత్రినా కైఫ్‌ సహ నటి. ఈ మూవీలో అక్షయ్‌ ఉగ్రవాదంతో పోరాడే పోలీస్‌గా కనిపించనున్నాడు.



Here’s the first sunrise of 2021, in case you missed it :) Praying for everyone’s success and happiness, wishing for a great year ahead! Happy New Year everyone pic.twitter.com/j4my0Q7Kcx