బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అక్ష‌య్ కుమార్ ఆయ‌న భార్య ట్వింకిల్ ఖ‌న్నాల మ‌ధ్య ట్విట్ట‌ర్‌లో జ‌రిగే కొన్ని చ‌ర్చ‌లు ఫ్యాన్స్‌కి వినోదాన్ని అందిస్తుంటాయి. తాజాగా వీరిద్ద‌రి మ‌ధ్య మాస్క్ విష‌యంలో జ‌రిగిన చ‌ర్చ వైర‌ల్‌గా మారింది. వివ‌రాల‌లోకి వెళితే కరోనా సంక్షోభం మొద‌లైన‌ప్ప‌టి నుండి ప్ర‌జ‌ల‌ని చైత‌న్య ప‌రుస్తూ వ‌స్తున్నారు అక్ష‌య్ కుమార్. రీసెంట్‌గా ప‌బ్లిక్ స‌ర్వీస్ ప్ర‌క‌ట‌న‌లో భాగంగా ప్ర‌జ‌లు ఇళ్ళ నుండి బ‌య‌ట‌కి రాక‌ముందే మాస్క్ ధ‌రించాల‌ని చెబుతూ తాను మాస్క్ ధ‌రించాడు అక్ష‌య్.



అక్ష‌య్ కుమార్ త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో పోస్ట్ చేసిన వీడియోపై స్పందించిన ట్వింకిల్ ఖ‌న్నా..మీరు మీ సొంత మాస్క్‌ని ధ‌రించండి. మీ భాగ‌స్వామి వాష్ చేసి నీట్‌గా ఉంచుకున్న పూల‌ మాస్క్‌ని దొంగిలించి ధ‌రించ‌వ‌ద్దు అంటూ స‌ర‌దాగా కామెంట్ చేసింది. ట్వింకిల్ ఖ‌న్నా ట్వీట్‌పై నెటిజ‌న్స్ కూడా ఫ‌న్నీగా స్పందిస్తున్నారు.



Also get your own mask and don’t rob your partner’s freshly washed, pretty, floral one:) #SafeNormal https://t.co/sbATVnZUvC