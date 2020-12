మార్చి త‌ర్వాత క‌రోనా మ‌హ‌మ్మారి విజృంభ‌ణ‌తో తెలుగు ప్రేక్ష‌కులు వినోదానికి దూర‌మైన విష‌యం తెలిసిందే. క‌రోనా ప‌రిస్థితుల్లో ఎంట‌ర్ టైన్ చేసేందుకు తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది బిగ్ బాస్ సీజ‌న్ 4‌. క‌రోనా కేసులు త‌గ్గుముఖం ప‌ట్టిన త‌ర్వాత లాక్ డౌన్ మార్గ‌ద‌ర్శ‌కాలను పాటిస్తూ ప్రారంభ‌మైన బిగ్ బాస్ షో 105 రోజుల‌పాటు విజ‌య‌వంతంగా సాగింది. ఈ రోజు స్టార్ మా టీవీలో సీజల్ 4 గ్రాండ్ ఫినాలే ప్ర‌సారం అవుతోంది. బిగ్ బాస్ సో హోస్ట్ నాగార్జున డాన్ సినిమా సాంగ్‌తో గ్రాండ్ గా ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. బిగ్ బాస్ షోను ఇంత‌లా ఆద‌రిస్తున్న ప్రేక్ష‌కుల‌కు ధ‌న్య‌వాదాలు తెలిపాడు నాగార్జున. మూడో సీజ‌న్ కు ఫినాలేకు 8 కోట్ల ఓట్లు రాగా..సీజన్ 4కు రికార్డు స్తాయిలో 15.65 కోట్ల ఓట్లు వ‌చ్చాయ‌ని నాగార్జున తెలిపాడు.



సెప్టెంబ‌ర్ 6న అట్ట‌హాసంగా ప్రారంభ‌మైన బిగ్ బాస్ సీజ‌న్ 4 దాదాపు 15 వారాల‌పాటు తెలుగు ఆడియెన్స్ ను అల‌రిస్తూ సాగింది. మొత్తం 19 మంది కంటెస్టంట్ల‌లో ఐదుగురు ఇంటి స‌భ్యులు అభిజిత్‌, అఖిల్‌, సోహైల్‌, అరియానా, హారిక ఫైన‌ల్ కు చేరుకున్న విష‌యం తెలిసిందే.

