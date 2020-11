బాలీవుడ్‌లో మ‌రో క్రేజీ కాంబినేష‌న్ కుదిరింది. ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు న‌టుడిగా, నిర్మాత‌గా అల‌రించిన అజ‌య్ దేవ‌గ‌ణ్ ఇప్పుడు ద‌ర్శ‌కుడిగాను అల‌రించేందుకు సిద్ధ‌మ‌య్యారు. అమితాబ్ బ‌చ్చన్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో మేడే అనే సినిమాను తెర‌కెక్కించ‌బోతున్నారు. థ్రిల్ల‌ర్ మూవీగా రూపొంద‌నున్న ఈ సినిమాకి సంబంధించి అఫీషియ‌ల్ ప్ర‌క‌ట‌న విడుద‌లైంది.



బాలీవుడ్ క్రిటిక్ త‌ర‌ణ్ ఆద‌ర్శ్ త‌న ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా ఈ విష‌యాన్ని తెలియ‌జేస్తూ డిసెంబ‌ర్ లో చిత్ర షూటింగ్ ప్రారంభం కానున్న‌ట్టు తెలియ‌జేశారు. చిత్రంలో అజ‌య్ దేవ‌గ‌ణ్ కూడా ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తుండ‌గా, మిగ‌తా కాస్ట్ వివ‌రాలు త్వ‌ర‌లో ప్ర‌క‌టించ‌నున్నారు . హైద‌రాబాద్‌లో ఈ చిత్రం తొలి షెడ్యూల్ జ‌రుపుకోనుంది. కాగా, అమితాబ్, అజయ్ దేవ‌గ‌ణ్‌లు గ‌తంలో ఆగ్‌, స‌త్యాగ్ర‌హ‌, ఖాకీ, తీన్ ప‌ట్టి , మేజ‌ర్ సాబ్ అనే చిత్రాల‌లో న‌టంచారు.



BIGGG NEWS... #AjayDevgn to direct #AmitabhBachchan... An edge-of-the-seat human drama... Titled #Mayday... #Ajay is playing a pilot in the film... Remaining cast under finalisation... Produced and directed by #AjayDevgn... Starts this Dec in #Hyderabad. pic.twitter.com/N8vhHt1cnW