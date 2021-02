తల్లి కాబోతున్న రిచా గంగోపాధ్యాయ

కొందరు హీరోయిన్లు తెలుగు ఇండస్ట్రీకి మెరుపుతీగలా వచ్చి వెళ్లిపోతుంటారు. అందులో హీరోయిన్ రిచా గంగోపాధ్యాయ ఒక‌రు. పదేళ్ల కింద తెలుగు ఇండస్ట్రీకి లీడర్ సినిమాతో ప‌రిచ‌య‌మైన‌ ఈ భామ ప్రేక్షకులకు ఇంకా గుర్తుంది. ఆ సినిమా యావరేజ్ గా ఆడినా రిచాకు మంచి పేరు వ‌చ్చింది. ఆ తర్వాత వరుసగా స్టార్ హీరోలతో నటించింది. మిరపకాయ సినిమాతో క్రేజ్ తెచ్చుకున్న రిచా ఆ తర్వాత మిర్చి, సారొచ్చారు, భాయ్ లాంటి సినిమాలు చేసింది.

2013లో విడుదలైన భాయ్ తర్వాత రిచా తెలుగు ఇండస్ట్రీకి దూరమైంది. తను పుట్టిన అమెరికాకు వెళ్లి అక్కడ ఎంబీఏ పూర్తి చేసింది. సినిమాలకు దూరంగా ఉన్నా కూడా ప్రేక్షకులకు మాత్రం ఎప్పుడూ దూరం లేదు రిచా. రెండేళ్ల కింద ఈమె పెళ్లి కబురుతో అంద‌రిని ఆశ్చ‌ర్య‌ప‌రిచింది. చాలా కాలంగా తాను ప్రేమించిన బాయ్ ఫ్రెండ్ జియో లాంజెల్ ను పెళ్లి చేసుకుంది రిచా. ఇదే విషయాన్ని ఫేస్‌బుక్‌లో ప్ర‌క‌టించింది. పెళ్లి తర్వాత పూర్తిగా సోషల్ మీడియాకు కూడా దూరమైపోయింది. తాజాగా అభిమానులకు మరో తీపి కబురు చెప్పింది. ఈమె ప్రస్తుతం గర్భవతి. రహస్యంగా దాచిన ఈ విషయాన్ని ఇప్పుడు అభిమానులతో పంచుకుంది. త్వరలోనే తాను తల్లిని కాబోతున్నాను అంటూ ఒక ఫోటోను పోస్ట్ చేసింది. అందులో ఆమె భ‌ర్త త‌న‌ నుదుటిపై ముద్దు పెడుతున్నాడు. ప్రస్తుతం ఈమె పెట్టిన పోస్ట్ సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతుంది.

We've been keeping a LITTLE secret ????



Joe and I are so excited to finally share with everyone....



BABY LANGELLA COMING THIS JUNE!



Our hearts are so full of happiness and gratitude ????. We can't wait to meet our little bundle of joy! ???????????????????? pic.twitter.com/bSmO6GyUFo