హైద‌రాబాద్ : టీఆర్ఎస్ ఎంపీ, గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ శ్రీ‌కార‌క‌ర్త సంతోష్ కుమార్‌కు న‌టి ఆదాశ‌ర్మ ప్ర‌త్యేక కృత‌జ్ఞ‌తలు తెలిపారు. ఎస్‌కేఎస్ ఫ‌ర్ ఫిల్మ్స్ విసిరిన గ్రీన్ ఛాలెంజ్‌ను ఆదాశ‌ర్మ స్వీక‌రించి గురువారం మూడు మొక్క‌లు నాటారు. ఈ సంద‌ర్భంగా ట్విట్ట‌ర్ వేదిక‌గా ఆమె స్పందిస్తూ అంద‌రూ త‌లో మూడు మొక్క‌లు నాటాల్సిందిగా కోరారు. ఈ చైన్ సిస్టంను ఇలాగే ముందుకు తీసుకువెళ్లాల‌న్నారు. గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ స్వీకారానికి చొర‌వ చూపిన ఎంపీ సంతోష్ కుమార్‌కు ఆదాశ‌ర్మ కృత‌జ్ఞ‌త‌లు తెలిపారు.



I've accepted #HaraHaiTohBharaHai #GreenindiaChallenge

from @skcforfilms Planted 3 saplings. Further I am nominating all of you on twitter

to plant 3 trees & continue the chain special thanks to @MPsantoshtrs for taking this initiative ????☘️???????????????? pic.twitter.com/kObgV5r78n