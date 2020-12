బిగ్ బాస్ సీజ‌న్ 4లో స్ట్రాంగ్ కంటెస్టెంట్‌గా అడుగుపెట్టి టైటిల్ గెలుచుకున్న కుర్ర హీరో అభిజీత్. 105 రోజుల పాటు బిగ్ బాస్ హౌజ్‌లో ఉన్న అభి 19 మంది కంటెస్టెంట్స్‌తో పోటీప‌డి టైటిల్‌ని ముద్దాడాడు. హౌజ్‌లో ఉన్న‌న్ని రోజులు సింపుల్‌, సిన్సియ‌ర్ అండ్ జెన్యూన్‌గా ఉన్న అభిజీత్ మిలియ‌న్ల హార్ట్‌లు దోచుకున్నాడు. ఇత‌నికి సామాన్యులే కాక నాగబాబు, విజ‌య్ దేవ‌ర‌కొండ‌, లాస్య‌, నోయ‌ల్ వంటి ప్ర‌ముఖులు మ‌ద్ద‌తుగా నిలిచారు.



ఎప్పుడో ఒక‌సారి ఏదో ఈవెంట్లో అభిజీత్‌ని క‌లిసిన నాగ‌బాబు అత‌ని ప్ర‌వ‌ర్త‌న, న‌డ‌వ‌డిక నచ్చి స‌పోర్ట్ చేశాడు. అభిజీత్‌ని గెలిపించ‌మ‌ని కోరాడు. ఈ క్ర‌మంలో నాగ‌బాబు త‌న‌పై చూపించిన ప్రేమ‌కు మురిసిపోయిన అభిజీత్ రీసెంట్‌గా ఆయ‌న‌ని క‌లిసి పుష్ప గుచ్చం అందించి కృత‌జ్ఞ‌త‌లు తెలిపారు. ఏడెనిమిదేళ్ల త‌ర్వాత క‌లిసిన విష‌యాన్ని గుర్తు పెట్టుకొని న‌న్ను స‌పోర్ట్ చేయ‌డం గొప్ప విష‌యం అని అభిజీత్ అన‌గా, నాలుగు సీజన్స్‌లోనే ది బెస్ట్ కంటెస్టెంట్ అభిజీత్ అంటూ ప్ర‌శంస‌లు కురిపించాడు నాగ‌బాబు. ప్ర‌స్తుతం అభి, నాగ‌బాబు క‌లిసి దిగిన ఫొటోలు వైర‌ల్‌గా మారాయి.



Celebrating

The Best Contestant I have ever seen in the 4 seasons of #Bigboss

My Boy #Abhijeet

The Guy next door who won a Billion hearts including mine with his Simple Sincerity & Clutterfree Confidence..



Succes is a pawn with your Princely Attitude dear.#BB4WinnerAbijeet pic.twitter.com/lkToWdGow8