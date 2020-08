బాలీవుడ్ మిస్ట‌ర్ ప‌ర్‌ఫెక్ట్ అమీర్ ఖాన్ త‌న తాజా చిత్రం లాల్ సింగ్ చ‌ద్దా షూటింగ్ కోసం ట‌ర్కీకి వెళ్లిన సంగ‌తి తెలిసిందే. టర్కీలో దిగిన అమీర్‌తో ఆయ‌న అభిమానులు ఫొటోలు, సెల్ఫీలు దిగేందుకు పోటీ పడ్డారు. కోవిడ్‌-19 లాంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో సామాజిక దూరం తప్పనిసరి. అయినా చేసేదేమి అభిమానులకు సంతోషం కోసం వారితో నవ్వుతూ సెల్ఫీలు దిగాను అమీర్ అన్నారు . తాజాగా ఆయ‌న టర్కీ ప్రథమ మహిళని క‌లిసారు.



ట‌ర్కీ ప్రథమ మహిళ.. ఎమిన్ ఎర్డోగాన్ త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో అమీర్‌తో క‌లిసి ముచ్చ‌టిస్తున్న ఫోటోల‌ని షేర్ చేసింది. ప్ర‌పంచ ప్ర‌ఖ్యాత భారతీయ న‌టుడు అమీర్ ఖాన్‌ని ఇస్తాంబుల్‌లో క‌ల‌వ‌డం సంతోషంగా ఉంది. అమీర్ తన తాజా చిత్రం ‘లాల్ సింగ్ చద్దా’ షూటింగ్‌ను టర్కీలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో చేయాల‌ని నిర్ణయించుకున్నారని తెలిసి చాలా సంతోషించారు. మూవీ కోసం నేను ఎదురు చూస్తున్నాను అంటూ త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొంది ఎమిన్. కాగా ,‘లాల్ సింగ్ చద్దా’ చిత్ర షూటింగ్ ఇప్ప‌టికే 50 శాతం పూర్తి చేసుకోగా, ఇందులో అమీర్‌తో పాటు క‌రీనా క‌పూర్ న‌టిస్తున్నారు.టామ్‌హాంక్స్‌ కథానాయకుడిగా 1994 వచ్చిన హాలీవుడ్‌ చిత్రం ‘ఫారెస్ట్‌ గంప్‌' చిత్రానికి రీమేక్‌గా ‘లాల్‌సింగ్‌ చద్దా’ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. అద్వైత్‌చందన్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు



I had the great pleasure of meeting @aamir_khan, the world-renowned Indian actor, filmmaker, and director, in Istanbul. I was happy to learn that Aamir decided to wrap up the shooting of his latest movie ‘Laal Singh Chaddha’ in different parts of Turkey. I look forward to it! pic.twitter.com/3rSCMmAOMW