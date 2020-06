తండ్రికి కటింగ్ చేసి డబ్బు తీసుకున్న ఆది పినిశెట్టి..వీడియో

లాక్ డౌన్ తో ఇంట్లోనే ఉండాల్సి రావడంతో చాలా మంది సెలబ్రిటీలకు సరదాగా ఫ్యామిలీలతో గడిపే సమయం దొరికింది. హీరోహీరోయిన్లు ఇంట్లో తమకిష్టమైన పనులు చేసుకుంటూ టైంపాస్ చేస్తున్నారు. తాజాగా యువ నటుడు ఆదిపినిశెట్టి తన తండ్రికి కటింగ్ చేశాడు.దర్శకుడు రవిరాజా పినిశెట్టికి ఆది హెయిర్ కట్ చేసిన తర్వాత షేవింగ్ చేశాడు. అనంతరం తండ్రి ముఖాన్ని శుభ్రంగా తుడిచి..డబ్బులు తీసుకున్నాడు. ఈ వీడియో ఇపుడు నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతోంది.

లాక్ డౌన్ నేపథ్యంలో సోషల్ మీడియా ద్వారా ఇప్పటికే బాలీవుడ్, టాలీవుడ్, కోలీవుడ్ రకరకాల యాక్టివిటీస్ లో పాల్గొన్న విషయం తెలిసిందే.



Actor @AadhiOfficial seems to make enough fun memories with his family in the #Quarantine



Look at him doing Hair cut to his father #RaviRajaPinisetty ????????#QuarantineTimepass pic.twitter.com/R5yMtLtexB