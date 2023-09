September 1, 2023 / 12:28 PM IST

Jailer Success | సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన పాన్ ఇండియా చిత్రం జైలర్‌ (jailer). త‌మ‌న్నా, రమ్యకృష్ణ కథానాయిక‌లుగా నటించిన ఈ సినిమా బ్లాక్‌బస్టర్‌ హిట్‌ సాధించింది. అనిరుధ్ సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రాన్ని సుభాస్క‌ర‌న్ నిర్మించాడు. ఇప్పటివరకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.600 కోట్లకు పైగా గ్రాస్‌ కలెక్షన్లు రాబట్టింది ఈ చిత్రం. ఇక ‘జైలర్’ విజయంతో చాలా ఖుషీగా ఉన్న సన్ పిక్చర్స్ యజమాని కళానిధి మారన్ (Kalanithi Maran) నిన్న‌ రజనీకాంత్‌ను కలుసుకుని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. సినిమా సక్సెస్‎తో పాటు లాభాలు కూడా రావడంతో అందులో కొంత భాగాన్ని చెక్ రూపంలో రజనీకాంత్ కు ఇచ్చారు. ఈ విష‌యాన్ని సన్ పిక్చర్స్ (Sun Pictures) ప్ర‌క‌టించిన విష‌యం తెలిసిందే. తాజాగా ఈ చెక్‌తో పాటు కళానిధి మారన్ రజనీకి కాస్ట్‌లీ కారును గిఫ్ట్‌గా ఇచ్చాడు. దాదాపు రూ.1.24 కోట్ల విలువచేసే బ్లాక్‌ కలర్‌ BMW X7 సిరీస్ కారును కళానిధి మారన్ బహుమతిగా ఇచ్చాడు. తాజాగా దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలు సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

