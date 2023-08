69th National Film Awards | జాతీయ ఉత్తమ నటుడిగా అల్లు అర్జున్‌.. 69వ నేషనల్ ఫిల్మ్‌ అవార్డ్స్ విజేతలు వీరే

69th National Film Awards | మూవీ లవర్స్‌ ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న నేషనల్ ఫిలిం అవార్డ్స్‌ (69th National Film Awards 2023)ఈవెంట్‌ మొదలైంది. న్యూఢిల్లీలోని నేషనల్ మీడియా సెంటర్‌లో విలేకరుల సమావేశంలో జ్యూరీ జాతీయ చలన చిత్ర పురస్కారాలను ప్రకటించారు. 2021 ఏడాదికిగాను చలనచిత్ర పురస్కారాలు ప్రకటించారు. 28 భాషల్లో 280 సినిమాలు వివిధ విభాగాల్లో పోటీపడ్డాయి.

మొట్టమొదటి తెలుగు జాతీయ నటుడిగా పురస్కారం అందుకుని అల్లు అర్జున్ అరుదైన రికార్డు నమోదు చేశాడు. 69 ఏండ్ల చరిత్రలో మొదటిసారి తెలుగు హీరోకు జాతీయ నటుడిగా అవార్డు రావడంతో టాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలు, సినీ జనాలు ఆనందంలో ఎగిరిగంతేస్తున్నారు. ఆస్కార్‌ బరిలో విజేతగా నిలిచిన ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌కు ఆరు జాతీయ అవార్డులు రావడం మరో విశేషంగా చెప్పవచ్చు.

విజేతలు వీరే..

ఉత్తమ తెలుగు సినిమా : ఉప్పెన

ఉత్తమ నటుడు : అల్లు అర్జున్‌ (పుష్ప)

ఉత్తమ నటిగా అలియాభట్‌ (గంగూబాయ్ కథియావాడి)

బెస్ట్‌ ఎడిటర్‌ : సంజయ్ లీలా బన్సాలీ (గంగూబాయ్‌ కథియావాడి)

ఉత్తమ నటి: కృతిసనన్‌ (మిమి)

బెస్ట్‌ స్టంట్‌ కొరియోగ్రాఫర్‌: కింగ్ సోలోమన్‌ (ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌)

బెస్ట్‌ కొరియోగ్రఫర్‌గా ప్రేమ్‌రక్షిత్‌ (ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌)

బెస్ట్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌ : ఎంఎం కీరవాణి

ప్లేబ్యాక్ సింగర్‌ : కాలభైరవ (ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌)

బెస్ట్ స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్‌ : ఆర్ఆర్‌ఆర్‌

బెస్ట్ పాపులర్ సినిమా : ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌

ఉత్తమ లిరిసిస్ట్ చంద్రబోస్‌(కొండపొలం)

బెస్ట్‌ మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌: దేవీ శ్రీ ప్రసాద్‌ (పుష్ప)

బెస్ట్‌ తెలుగు ఫిల్మ్‌ క్రిటిక్‌: పురుషోత్తమ చార్యులు

బెస్ట్‌ హిందీ ఫిల్మ్‌: సర్దార్‌ ఉధమ్‌

బెస్ట్‌ గుజరాతీ ఫిల్మ్‌: ఛల్లో షో

#69thNationalFilmAwards | “Sardar Udham wins the Best Hindi Film, Chhello Show wins the Best Gujarati Film and 777 Charlie wins the Best Kannada Film,” Director Ketan Mehta announces pic.twitter.com/0i03yrjKoV

— ANI (@ANI) August 24, 2023