హైదరాబాద్‌ : దర్శకుడు రామ్‌గోపాల్ వర్మ ఎప్పుడు సినిమా స్టార్ట్ చేస్తాడో, ఎప్పుడో కంప్లీట్ చేస్తాడో ఎవరికీ తెలియదు. తాజాగా వర్మ మరో సినిమాని చేస్తున్నట్టు చెప్పాడు. అంతే కాదు ఆ చిత్రానికి సంబంధించిన టీజర్‌ను సైతం విడుదల చేశాడు. ప్రేక్షకులను భయపెట్టి చాలా రోజులైంది అనుకున్నాడో ఏమో కానీ '12 O క్లాక్' అనే పేరుతో ఓ హారర్ సినిమాని అనౌన్స్ చేశాడు వర్మ. గతంలో 'రాత్రి', 'భూత్' వంటి హారర్ చిత్రాలను తెర‌కెక్కించిన వర్మ ప్రస్తుతం '12 O క్లాక్' చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాడు. టీజర్‌ కూడా ఆకట్టుకునేలా ఉంది. ఈ చిత్రాన్ని మూవీని కంపెనీ ప్రొడ‌క్షన్‌పై రామ్‌గోపాల్ వ‌ర్మ తెర‌కెక్కిస్తుండ‌గా, ఎంఎం కీర‌వాణి సంగీతం అందిస్తున్నారు.

ఇది షార్ట్ ఫిల్మ్ కాదని 1 గంట 45 నిముషాలు ఉండే ఫుల్ లెన్త్ సినిమా అని వర్మ తెలిపాడు. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన వేశేషాలను ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేస్తున్నాడు. లాక్‌డౌన్‌లో అందరూ సినిమాలను పక్కన పెడితే వర్మ మాత్రం వరుస సినిమాలను తెరకెక్కిస్తున్నాడు. 'క్లైమాక్స్, నగ్నం చిత్రాలను 'ఆర్జీవీ వరల్డ్ - శ్రేయాస్ ఈటీ'లో విడుదల చేశాడు. మర్డర్, పవర్ స్టార్ సినిమాలను సైతం త్వరలో విడుదల చేయనున్నాడు వర్మ.

లోకల్ టు గ్లోబల్.. వార్త ఏదైనా.. అన్నీ ఒకే యాప్లో. నమస్తే తెలంగాణ ఆండ్రాయిడ్ యాప్ డోన్లోడ్ చేసుకోండి.



Horror films predominantly depend upon intense performances accompanied by a judicious mix of sound and music .. 12’o’CLOCK has a very surprising score from ⁦@mmkeeravaani⁩https://t.co/3CJbV20aGB pic.twitter.com/6x3Rl8HSPX