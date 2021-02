మంచు వార‌మ్మాయి ల‌క్ష్మీ బృహ‌త్ కార్యం కోసం ముందుకు వ‌చ్చింది. క్రీడల్లో రాణించాలనే కోరిక ఉన్న పేద దివ్యాంగులకు ఆదిత్య మెహతా ఫౌండేషన్ శిక్ష‌ణ ఇస్తుండ‌గా, వారికి నిధులు సేక‌రించి ఇవ్వాల‌ని వంద కి.మీ సైక్లింగ్ చేయాల‌ని భావించింది మంచు ల‌క్ష్మీ. ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు 35 కి.మీ సైకిల్‌పై ప్ర‌యాణించిన మంచు వార‌మ్మాయి రూ. 73 వేలు నిధులు స‌మ‌కూర్చగా, వంద కి.మీలు ప్ర‌యాణించి రూ.5 లక్షల రూపాయ‌ల‌ను ఫౌండేష‌న్‌కు ఇవ్వాల‌ని అనుకుంటుంది.



ఆదిత్య మెహ‌తా ఫౌండేష‌న్‌కు నిధుల సమీకరణలో గ‌త ఆరేళ్ళుగా సాయ ప‌డుతూ వ‌స్తుంది మంచు ల‌క్ష్మీ. అయితే ప్ర‌తి ఒక్క‌రు మంచి కార్య‌క్ర‌మంలో పాలు పంచుకోవాల‌ని తెలియ‌జేసిన మంచు ల‌క్ష్మీ ఆదిత్యా మెహ‌తా ఫౌండేష‌న్ కోసం 35 కి.మీ సైకిల్ తొక్కిన‌ప్పుడు స్వ‌చ్చ‌మైన గాలి, వాస‌న‌, శ‌బ్ధం న‌న్ను ఎంత‌గానో ఆశ్చ‌ర్య‌ప‌రిచాయి అని త‌న ట్విట్ట‌ర్ లో పేర్కొంది. ఇన్ఫినిటీ పారా స్పోర్ట్స్ అకాడమీ అండ్ రెహెబ్ సెంటర్‌లో శిక్షణ పొందనున్న పారా అథ్లెట్ల కోసం వంద కిలో మీట‌ర్స్ సైకిల్ తొక్కుతున్నాను. మీరు కూడా ముందుకు వ‌చ్చి తోచిన విరాళాలు అందించాల‌ని మంచు ల‌క్ష్మీ చెబుతుంది . వంద కిలో మీట‌ర్ల సైకింగ్ ఈ నెల 28తో ముగియ‌నుండ‌గా, అప్ప‌టి వ‌ర‌కు ఆమె నిధులు సేకరిస్తూ ఉంటారు.



The smell of fresh air and the sound of wind, was just astonishing as I rode 35 KMS with @AdityaMehtaF!

I will be bicycling 100kms!! Yes 100 kms to raise funds for the para-athletes who'll be trained at the infinity para sports academy and rehab center. pic.twitter.com/mACn26kyLN