త‌న డ్యాన్స్‌తో అమితాబ్‌, అన‌సూయ‌ని మెప్పించిన కుర్రాడు

నేటి యువ‌త త‌మ టాలెంట్‌ని నిరూపించుకునేందుకు డిజిట‌ల్ మీడియాని ఎక్కువ‌గా వినియోగించుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా టిక్ టాక్ ద్వారా త‌మ ప్ర‌తిభ‌ని న‌లుగురికి తెలిసేలా వీడియోలు షేర్ చేస్తున్నారు. తాజాగా ఓ కుర్రాడు మైకేల్ జాక్స‌న్ స్టైల్‌లో స్టెప్పులు వేస్తూ సామాన్యుల‌నే కాక సెల‌బ్రిటీల‌ని కూడా ఆక‌ట్టుకుంటున్నాడు. అమితాబ్ బ‌చ్చ‌న్‌, హృతిక్ రోష‌న్‌, సునీల్ శెట్టి, అనుప‌మ్ ఖేర్‌, అన‌సూయ వంటి స్టార్స్ అత‌డి డ్యాన్స్‌కి మంత్ర‌ముగ్దుల‌య్యారు. కాళ్ళ‌లో స్ప్రింగ్ ఉందా అనేలా ఆ యువ‌కుడు డ్యాన్స్ చేస్తుండ‌డం చూసి ప్ర‌తి ఒక్క‌రు నోరెళ్ళ‌పెడుతున్నారు. మీరు ఈ వీడియోపై ఓ లుక్కేయండి.

Smoothest airwalker I have seen. Who is this man ? https://t.co/HojQdJowMD — Hrithik Roshan (@iHrithik) January 13, 2020

WAAAAAAAAOWWW!!!! Who is this lad!!!!!! Insanely smoooooooth!!!! 🤩 https://t.co/4VTSCYNMIH — Anasuya Bharadwaj (@anusuyakhasba) January 14, 2020