66వ ఫిలింఫేర్ అవార్డ్స్‌.. ఉత్త‌మ న‌టుడు రామ్‌చ‌ర‌ణ్‌, న‌టి కీర్తి సురేష్‌

Sun,December 22, 2019 07:00 AM

ఇండ‌స్ట్రీలో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరచిన నటీ నటులకు అవార్డులను ఇస్తూ , వారిని ఎంకరేజ్ చేసే ఫిలిం ఫేర్ అవార్డుల కార్యక్రమం 66వ సంవ‌త్స‌రానికి చేరుకుంది. 66వ సౌత్‌ భారత్‌ ఫిల్మ్‌ఫేర్‌ అవార్డుల కార్యక్రమం డిసెంబ‌ర్ 21న ఘ‌నంగా జ‌రిగింది. ఈ వేడుకలకు టాలీవుడ్, కోలీవుడ్, కన్నడ, మల‌యాళ పరిశ్రమలకు చెందిన నటీనటులు పెద్ద ఎత్తున హాజ‌ర‌య్యారు. తార‌ల సంద‌డితో ఆ ప్రాంగ‌ణం అంతా కోలాహాలంగా మారింది. ఈ ఏడాది బెస్ట్ హీరో అవార్డ్ రంగ‌స్థ‌లం చిత్రానికి గాను రామ్ చ‌ర‌ణ్ ద‌క్కించుకోగా, ఉత్త‌మ న‌టి అవార్డు కీర్తి సురేష్ (మ‌హాన‌టి) గెలుచుకుంది . నాలుగు భాష‌ల‌కి సంబంధించిన విన్న‌ర్స్ వివ‌రాల‌ని ప‌రిశీలిస్తే..


తెలుగు

Best Film- Mahanati

Best Director - Nag Ashwin (Mahanati)

Best Actor In A Leading Role Male (Popular)- Ram Charan (Rangasthalam)

Best Actor Critics- Dulquer Salman (Mahanti)

Best Actor In A Leading Role Female (Popular) - Keerthi Suresh (Mahanati)

Best Actress Critcs- Rashmika Mandanna(Geetha Govindam )

Best Actor In A Supporting Role (Male) - Jagapati Babu (Aravinda Sametha Veera Raghava)

Best Actor In A Supporting Role (Female) - Anasuya Bharadwaj (Rangasthalam)

Best Music Album - Devi Sri Prasad - (Rangasthalam)

Best Lyrics - Chandrabose - Yentha Sakkagunnaave (Rangasthalam)

Best Playback Singer (Male) - Sid Sriram - Inkem Inkem Inkem Kaavaale (Geetha Govindam)

Best Playback Singer (Female) - Shreya Ghoshal -- Mandaraa Mandaraa (Bhaagamathie)

త‌మిళం

Best Film - Pariyerum Perumal

Best Director - Ram Kumar (Ratsasan)

Best Actor In A Leading Role Male (Popular)- Dhanush (Vada Chennai)
Vijay Sethupathi (’96)

Best Actor Critics- Arvind Swami (Chekka Chivantha Vaanam)

Best Actor In A Leading Role Female (Popular) - Trisha (’96)

Best Actress Critics - Aishwarya Rajesh (Kanaa)

Best Actor In A Supporting Role (Male) -Satyaraj (Kanaa)

Best Actor In A Supporting Role (Female) - Saranya Ponvannan (Kolamavu Kokila)

Best Music Album - Govind Vasantha (’96)

Best Playback Singer (Male)- Sid Sriram (Hey Penne- Pyaar Prema Kaadhal)

Best Playback Singer (Female)- Chinmayi (Kaathalae Kaathalae - ’96)

Best Lyrics - Karthik Netha (Kaathalae Kaathalae - ’96)


మ‌ల‌యాళం

Best Film - Sudani From Nigeria

Best Director - Lijo Jose Pellissery (Ee.Ma.Yau.)

Best Actor In A Leading Role Male (Popular) - Joju George (Joseph)

Best Actor Critics - Soubin Shahir (Sudani From Nigeria)

Best Actor In A Leading Role Female (Popular)- Manju Warrier (Aami)

Best Actress Critics -Nimisha Sajayan (Eeda)

Best Actor In A Supporting Role (Male) - Vinayakan (Ee.Ma.Yau)

Best Actor In A Supporting Role (Female) - Savithri Sreedharan (Sudani From Nigeria)

Best Music Album - Kailas Menon (Theevandi)

Best Lyrics -B.K. Harinarayanan- Jeevamshamayi (Theevandi)

Best Playback Singer (Male)- Vijay Yesudas– Poomuthole (Joseph)

Best Playback Singer (Female)- Anne Amie – Aararo (Koode)


క‌న్న‌డ‌

Best Movie - KGF

Best Director - Mansore (Nathicharami)

Best Actor In A Leading Role Male (Popular) - Yash (KGF)

Best Actor Critics - Sathish Ninasam (Ayogya)

Best Actor In A Leading Role Female (Popular) - Manvitha Kamath (Tagaru)

Best Actress Critics - Sruthi Hariharan (Nathicharami)

Best Actor In A Supporting Role (Male) -Dhananjay (Tagaru)

Best Actor In A Supporting Role (Female) - Sharanya (Nathicharami)

Best Playback Singer (Male) - Sanjith Hegde -- Shaakuntle Sikkalu (Naduve Antaravirali)

Best Playback Singer (Female) -Bindhumalini – Bhaavalokada (Nathicharami)

Best Lyrics - Dr H S Venkatesh Murthy -- Sakkareya Paakadali (Hasiru Ribbon)

Best Music Album - Vasuki Vaibhav (Sarkari Hi. Pra. Shaale, Kasaragodu, Koduge: Ramanna Rai)

Debut

Best Debut (Female) - Raiza Wilson (- Pyaar Prema Kaadhal) (Tamil)

Saniya Iyyapan (Queen) (Malayalam)

Technical Awards

Best Cinematography - R. Rathnavelu (Rangasthalam)

Best Choreography- Prabhu Deva, Jani (Rowdy Baby- Maari 2)

Life Time Achievement - Hariharan

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Film Fare Awards South  , 66 Film Fare  , rangasthalam  , South ,

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