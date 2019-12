66వ ఫిలింఫేర్ అవార్డ్స్‌.. ఉత్త‌మ న‌టుడు రామ్‌చ‌ర‌ణ్‌, న‌టి కీర్తి సురేష్‌

ఇండ‌స్ట్రీలో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరచిన నటీ నటులకు అవార్డులను ఇస్తూ , వారిని ఎంకరేజ్ చేసే ఫిలిం ఫేర్ అవార్డుల కార్యక్రమం 66వ సంవ‌త్స‌రానికి చేరుకుంది. 66వ సౌత్‌ భారత్‌ ఫిల్మ్‌ఫేర్‌ అవార్డుల కార్యక్రమం డిసెంబ‌ర్ 21న ఘ‌నంగా జ‌రిగింది. ఈ వేడుకలకు టాలీవుడ్, కోలీవుడ్, కన్నడ, మల‌యాళ పరిశ్రమలకు చెందిన నటీనటులు పెద్ద ఎత్తున హాజ‌ర‌య్యారు. తార‌ల సంద‌డితో ఆ ప్రాంగ‌ణం అంతా కోలాహాలంగా మారింది. ఈ ఏడాది బెస్ట్ హీరో అవార్డ్ రంగ‌స్థ‌లం చిత్రానికి గాను రామ్ చ‌ర‌ణ్ ద‌క్కించుకోగా, ఉత్త‌మ న‌టి అవార్డు కీర్తి సురేష్ (మ‌హాన‌టి) గెలుచుకుంది . నాలుగు భాష‌ల‌కి సంబంధించిన విన్న‌ర్స్ వివ‌రాల‌ని ప‌రిశీలిస్తే..

తెలుగు



Best Film- Mahanati



Best Director - Nag Ashwin (Mahanati)



Best Actor In A Leading Role Male (Popular)- Ram Charan (Rangasthalam)



Best Actor Critics- Dulquer Salman (Mahanti)



Best Actor In A Leading Role Female (Popular) - Keerthi Suresh (Mahanati)



Best Actress Critcs- Rashmika Mandanna(Geetha Govindam )



Best Actor In A Supporting Role (Male) - Jagapati Babu (Aravinda Sametha Veera Raghava)



Best Actor In A Supporting Role (Female) - Anasuya Bharadwaj (Rangasthalam)



Best Music Album - Devi Sri Prasad - (Rangasthalam)



Best Lyrics - Chandrabose - Yentha Sakkagunnaave (Rangasthalam)



Best Playback Singer (Male) - Sid Sriram - Inkem Inkem Inkem Kaavaale (Geetha Govindam)



Best Playback Singer (Female) - Shreya Ghoshal -- Mandaraa Mandaraa (Bhaagamathie)



త‌మిళం



Best Film - Pariyerum Perumal



Best Director - Ram Kumar (Ratsasan)



Best Actor In A Leading Role Male (Popular)- Dhanush (Vada Chennai)

Vijay Sethupathi (’96)



Best Actor Critics- Arvind Swami (Chekka Chivantha Vaanam)



Best Actor In A Leading Role Female (Popular) - Trisha (’96)



Best Actress Critics - Aishwarya Rajesh (Kanaa)



Best Actor In A Supporting Role (Male) -Satyaraj (Kanaa)



Best Actor In A Supporting Role (Female) - Saranya Ponvannan (Kolamavu Kokila)



Best Music Album - Govind Vasantha (’96)



Best Playback Singer (Male)- Sid Sriram (Hey Penne- Pyaar Prema Kaadhal)



Best Playback Singer (Female)- Chinmayi (Kaathalae Kaathalae - ’96)



Best Lyrics - Karthik Netha (Kaathalae Kaathalae - ’96)





మ‌ల‌యాళం



Best Film - Sudani From Nigeria



Best Director - Lijo Jose Pellissery (Ee.Ma.Yau.)



Best Actor In A Leading Role Male (Popular) - Joju George (Joseph)



Best Actor Critics - Soubin Shahir (Sudani From Nigeria)



Best Actor In A Leading Role Female (Popular)- Manju Warrier (Aami)



Best Actress Critics -Nimisha Sajayan (Eeda)



Best Actor In A Supporting Role (Male) - Vinayakan (Ee.Ma.Yau)



Best Actor In A Supporting Role (Female) - Savithri Sreedharan (Sudani From Nigeria)



Best Music Album - Kailas Menon (Theevandi)



Best Lyrics -B.K. Harinarayanan- Jeevamshamayi (Theevandi)



Best Playback Singer (Male)- Vijay Yesudas– Poomuthole (Joseph)



Best Playback Singer (Female)- Anne Amie – Aararo (Koode)





క‌న్న‌డ‌



Best Movie - KGF



Best Director - Mansore (Nathicharami)



Best Actor In A Leading Role Male (Popular) - Yash (KGF)



Best Actor Critics - Sathish Ninasam (Ayogya)



Best Actor In A Leading Role Female (Popular) - Manvitha Kamath (Tagaru)



Best Actress Critics - Sruthi Hariharan (Nathicharami)



Best Actor In A Supporting Role (Male) -Dhananjay (Tagaru)



Best Actor In A Supporting Role (Female) - Sharanya (Nathicharami)



Best Playback Singer (Male) - Sanjith Hegde -- Shaakuntle Sikkalu (Naduve Antaravirali)



Best Playback Singer (Female) -Bindhumalini – Bhaavalokada (Nathicharami)



Best Lyrics - Dr H S Venkatesh Murthy -- Sakkareya Paakadali (Hasiru Ribbon)



Best Music Album - Vasuki Vaibhav (Sarkari Hi. Pra. Shaale, Kasaragodu, Koduge: Ramanna Rai)



Debut



Best Debut (Female) - Raiza Wilson (- Pyaar Prema Kaadhal) (Tamil)



Saniya Iyyapan (Queen) (Malayalam)



Technical Awards



Best Cinematography - R. Rathnavelu (Rangasthalam)



Best Choreography- Prabhu Deva, Jani (Rowdy Baby- Maari 2)



Life Time Achievement - Hariharan