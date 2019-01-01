ఇండస్ట్రీలో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరచిన నటీ నటులకు అవార్డులను ఇస్తూ , వారిని ఎంకరేజ్ చేసే ఫిలిం ఫేర్ అవార్డుల కార్యక్రమం 66వ సంవత్సరానికి చేరుకుంది. 66వ సౌత్ భారత్ ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డుల కార్యక్రమం డిసెంబర్ 21న ఘనంగా జరిగింది. ఈ వేడుకలకు టాలీవుడ్, కోలీవుడ్, కన్నడ, మలయాళ పరిశ్రమలకు చెందిన నటీనటులు పెద్ద ఎత్తున హాజరయ్యారు. తారల సందడితో ఆ ప్రాంగణం అంతా కోలాహాలంగా మారింది. ఈ ఏడాది బెస్ట్ హీరో అవార్డ్ రంగస్థలం చిత్రానికి గాను రామ్ చరణ్ దక్కించుకోగా, ఉత్తమ నటి అవార్డు కీర్తి సురేష్ (మహానటి) గెలుచుకుంది . నాలుగు భాషలకి సంబంధించిన విన్నర్స్ వివరాలని పరిశీలిస్తే..
తెలుగు
Best Film- Mahanati
Best Director - Nag Ashwin (Mahanati)
Best Actor In A Leading Role Male (Popular)- Ram Charan (Rangasthalam)
Best Actor Critics- Dulquer Salman (Mahanti)
Best Actor In A Leading Role Female (Popular) - Keerthi Suresh (Mahanati)
Best Actress Critcs- Rashmika Mandanna(Geetha Govindam )
Best Actor In A Supporting Role (Male) - Jagapati Babu (Aravinda Sametha Veera Raghava)
Best Actor In A Supporting Role (Female) - Anasuya Bharadwaj (Rangasthalam)
Best Music Album - Devi Sri Prasad - (Rangasthalam)
Best Lyrics - Chandrabose - Yentha Sakkagunnaave (Rangasthalam)
Best Playback Singer (Male) - Sid Sriram - Inkem Inkem Inkem Kaavaale (Geetha Govindam)
Best Playback Singer (Female) - Shreya Ghoshal -- Mandaraa Mandaraa (Bhaagamathie)
తమిళం
Best Film - Pariyerum Perumal
Best Director - Ram Kumar (Ratsasan)
Best Actor In A Leading Role Male (Popular)- Dhanush (Vada Chennai)
Vijay Sethupathi (’96)
Best Actor Critics- Arvind Swami (Chekka Chivantha Vaanam)
Best Actor In A Leading Role Female (Popular) - Trisha (’96)
Best Actress Critics - Aishwarya Rajesh (Kanaa)
Best Actor In A Supporting Role (Male) -Satyaraj (Kanaa)
Best Actor In A Supporting Role (Female) - Saranya Ponvannan (Kolamavu Kokila)
Best Music Album - Govind Vasantha (’96)
Best Playback Singer (Male)- Sid Sriram (Hey Penne- Pyaar Prema Kaadhal)
Best Playback Singer (Female)- Chinmayi (Kaathalae Kaathalae - ’96)
Best Lyrics - Karthik Netha (Kaathalae Kaathalae - ’96)
మలయాళం
Best Film - Sudani From Nigeria
Best Director - Lijo Jose Pellissery (Ee.Ma.Yau.)
Best Actor In A Leading Role Male (Popular) - Joju George (Joseph)
Best Actor Critics - Soubin Shahir (Sudani From Nigeria)
Best Actor In A Leading Role Female (Popular)- Manju Warrier (Aami)
Best Actress Critics -Nimisha Sajayan (Eeda)
Best Actor In A Supporting Role (Male) - Vinayakan (Ee.Ma.Yau)
Best Actor In A Supporting Role (Female) - Savithri Sreedharan (Sudani From Nigeria)
Best Music Album - Kailas Menon (Theevandi)
Best Lyrics -B.K. Harinarayanan- Jeevamshamayi (Theevandi)
Best Playback Singer (Male)- Vijay Yesudas– Poomuthole (Joseph)
Best Playback Singer (Female)- Anne Amie – Aararo (Koode)
కన్నడ
Best Movie - KGF
Best Director - Mansore (Nathicharami)
Best Actor In A Leading Role Male (Popular) - Yash (KGF)
Best Actor Critics - Sathish Ninasam (Ayogya)
Best Actor In A Leading Role Female (Popular) - Manvitha Kamath (Tagaru)
Best Actress Critics - Sruthi Hariharan (Nathicharami)
Best Actor In A Supporting Role (Male) -Dhananjay (Tagaru)
Best Actor In A Supporting Role (Female) - Sharanya (Nathicharami)
Best Playback Singer (Male) - Sanjith Hegde -- Shaakuntle Sikkalu (Naduve Antaravirali)
Best Playback Singer (Female) -Bindhumalini – Bhaavalokada (Nathicharami)
Best Lyrics - Dr H S Venkatesh Murthy -- Sakkareya Paakadali (Hasiru Ribbon)
Best Music Album - Vasuki Vaibhav (Sarkari Hi. Pra. Shaale, Kasaragodu, Koduge: Ramanna Rai)
Debut
Best Debut (Female) - Raiza Wilson (- Pyaar Prema Kaadhal) (Tamil)
Saniya Iyyapan (Queen) (Malayalam)
Technical Awards
Best Cinematography - R. Rathnavelu (Rangasthalam)
Best Choreography- Prabhu Deva, Jani (Rowdy Baby- Maari 2)
Life Time Achievement - Hariharan