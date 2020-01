బ‌న్నీకి బ‌ట్ట‌లు పంపిన విజ‌య్ దేవ‌ర‌కొండ‌

టాలీవుడ్‌లో అల్లు అర్జున్ త‌ర్వాత అంత స్టైలిష్‌గా ఉండే వ్య‌క్తి విజ‌య్ దేవ‌ర‌కొండ‌. అత‌ని డ్రెస్సింగ్ స్టైల్‌కి యూత్ ఎంత‌గా ఫిదా అవుతారో ప్ర‌త్యేకంగా చెప్ప‌నక్క‌ర్లేదు. రౌడీ అనే బ్రాండ్‌ని క్రియేట్ చేసి దాంతో కొత్త ర‌కాల దుస్తుల‌ని మార్కెట్‌లోకి తెస్తున్నాడు విజ‌య్. అయితే తాజాగా బ‌న్నీకి రౌడీ బ్రాండ్‌కి సంబంధించిన కొన్ని బ‌ట్ట‌లు పంపాడ‌ట‌. ఈ విష‌యాన్ని బ‌న్నీ త‌న ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా తెలియ‌జేస్తూ.. విజ‌య్ దేవ‌ర‌కొండ చెప్పిన‌ట్టుగానే బ‌ట్ట‌లు పంపారు. అత‌ని ప్రేమకి ధ‌న్యుడిని అని పేర్కొన్నారు. అలా వైకుంఠ‌పుర‌ములో చిత్ర సెల‌బ్రేష‌న్‌లో విజ‌య్ దేవ‌ర‌కొండ పంపిన‌ డ్రెస్‌లో క‌నిపిస్తాన‌ని బ‌న్నీ చెప్ప‌డం కొస‌మెరుపు. అల వైకుంఠ‌పుర‌ములో చిత్రం త్రివిక్ర‌మ్ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో తెర‌కెక్క‌గా, ఈ మూవీ రేపు గ్రాండ్‌గా విడుద‌ల కానుంది. ఇక‌, విజ‌య్ దేవ‌ర‌కొండ ప్ర‌స్తుతం వ‌ర‌ల్డ్ ఫేమ‌స్ ల‌వ‌ర్ అనే చిత్రంతో బిజీగా ఉన్నాడు. జ‌న‌వ‌రిలో ఈ మూవీ ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానుంది.

THANK YOU VERY

MUCH MY DEAR BROTHER VIJAY @TheDeverakonda . VERY SWEET GESTURE. AS PROMISED U SENT ME CLOTHES . YOU WILL BE SEEING ME WITH IT DURING #AVPL CELEBRATIONS #ROWDY #Manofwords pic.twitter.com/lY7BWGDzuE — Allu Arjun (@alluarjun) January 11, 2020