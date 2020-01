ప‌వ‌న్ సినిమాపై క్లారిటీ ఇచ్చిన పాపుల‌ర్ మ్యూజిక్ డైరెక్ట‌ర్

అజ్ఞాత‌వాసి చిత్రం త‌ర్వాత మ‌ళ్ళీ మేక‌ప్ వేసుకోని ప‌వ‌న్ త్వ‌ర‌లో మ‌ళ్ళీ మేక‌ప్ వేసుకోనున్న‌ట్టు గ‌త కొద్ది రోజులుగా వార్త‌లు హ‌ల్‌చ‌ల్ చేస్తున్నాయి. పింక్ రీమేక్‌లో ప‌వ‌న్ న‌టించ‌నున్నాడ‌ని ప్ర‌చారం జ‌రుగుతున్న‌ప్ప‌టికి, దీనిపై చిత్ర యూనిట్ నుండి ఎలాంటి క్లారిటీ రావ‌డం లేదు. తాజాగా పాపుల‌ర్ మ్యూజిక్ డైరెక్ట‌ర్ థ‌మ‌న్ .. ప‌వ‌న్ సినిమాపై చిన్న హింట్ ఇచ్చాడు. దీంతో అభిమానులు అల్లేసుకున్నారు.

అల‌.. వైకుంఠ‌పుర‌ములో సినిమా మ్యూజిక్ సూప‌ర్ హిట్ అయిన సంద‌ర్భంగా ప‌వ‌న్ ప్ర‌త్యేక ఫ్ల‌వ‌ర్ బొకేను థ‌మ‌న్‌కి పంపాడు. మీ సంగీతం ఇంత పెద్ద హిట్ అయినందుకు ప్ర‌త్యేక శుభాకాంక్ష‌లు అని ప‌వ‌న్ అన్నారు. అయితే ప‌వ‌న్ నుండి శుభాకాంక్షలు అందుకున్న థ‌మ‌న్ ఫ్ల‌వ‌ర్ బొకే ఫోటోనిని ట్విట్ట‌ర్‌లో పోస్ట్ చేస్తూ.. నేను ఎంత‌గానో ఆరాధించే వ్య‌క్తి నుండి గిఫ్ట్ రావ‌డం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఇది మ‌న నాయ‌కుడు ఫ్యూచ‌ర్ ప‌వ‌న్ క‌ళ్యాణ్ గారి నుండి వ‌చ్చింది. ఆయ‌న‌కి నా ధ‌న్య‌వాదాలు. ప్ర‌స్తుతం ప‌వన్ సినిమాల‌కి పాట‌లు కంపోజ్ చేయ‌డం ఆనందంగా ఉంది. బిగ్గెస్ట్ ఫ్యాన్ మూమెంట్ అని త‌న పోస్ట్‌లో తెలిపాడు థ‌మ‌న్. ఈ మ్యూజిక్ డైరెక్ట‌ర్ ఇచ్చిన హింట్‌తో ప‌వ‌న్ సినిమా చేస్తాడ‌ని ఫ్యాన్స్ ఫిక్స్ అయ్యారు. దిల్ రాజు బ్యాన‌ర్‌లో పింక్ రీమేక్ గా చిత్రం చేయ‌నున్నాడు ప‌వ‌న్. ఈ చిత్రాన్ని వేణు శ్రీరామ్ తెర‌కెక్కించ‌నున్నారు. My heart jus skipped a beat seeing this coming from the person I admire love a lot ♥️

