ఎలాంటి ఆధారం లేకుండా గాల్లో ఆస‌నాలు వేసిన సుధీర్ బాబు

సూప‌ర్ స్టార్ మ‌హేష్ బాబు బావ సుధీర్ బాబు ఒక్కోసారి విచిత్ర విన్యాసాల‌తో నెటిజ‌న్స్‌ని అల‌రిస్తుంటాడు. ఆయ‌న తాజాగా త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో ఎలాంటి ఆధారం లేకుండా గాల్లో ఆస‌నాలు వేసిన ఫోటోలు షేర్ చేశాడు. ఈ ఫోటోల‌కి ఇందులో ఫోటోషాప్ ఇన్వాల్వ్‌మెంట్ లేదు. న‌న్ను న‌మ్మండి అని కామెంట్ పెట్టాడు. ఏదేమైన కాళ్ళు ముడిచి చేతుల‌తో దండం పెడుతున్న‌ట్టుగా గాల్లో సుధీర్ బాబు చేస్తున్న విన్యాసాలు ఎంతగానో ఆక‌ట్టుకుంది. ప్ర‌స్తుతం ఇంద్ర‌గంటి మోహ‌నకృష్ణ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో వి అనే సినిమా చేస్తున్నాడు. ఇందులో నాని ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. అదితి రావు హైద‌రి, నివేదా థామ‌స్ క‌థానాయిక‌లుగా న‌టిస్తున్న ఈ చిత్రానికి అమిత్ త్రివేది సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది చివ‌ర‌లో మూవీని ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు తీసుకొచ్చే ఆలోచ‌న‌లో ఉన్నారు మేక‌ర్స్.



Believe me ... No Photoshop involved 😉😂 #JustAJump 😛 pic.twitter.com/t0xQFfpyVe — Sudheer Babu (@isudheerbabu) January 2, 2020