సత్యదేవ్‌ ‘ఉమామహేశ్వర ఉగ్రరూపస్య’..వీడియో విడుదల



టాలీవుడ్‌ యాక్టర్‌ సత్యదేవ్‌ ఇటీవలే జార్జిరెడ్డి సినిమాలో కీలక పాత్రలో కనిపించిన విషయం తెలిసిందే. సత్యదేవ్‌ తాజాగా మరో కొత్త సినిమాను లైన్‌లో పెట్టాడు. బాహుబలి లాంటి ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాన్ని ప్రేక్షకులకు అందించిన నిర్మాతలు..సత్యదేవ్‌తో ఉమామహేశ్వర ఉగ్రరూపస్య సినిమా తీస్తున్నారు. కేరాఫ్‌ కంచరపాలెం లాంటి అద్భుతమైన చిత్రాన్ని ప్రేక్షకులకు అందించిన వెంకటేశ్‌ మహా ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ సినిమా ఫస్ట్‌ లుక్‌ వీడియోను చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ ఆర్కా మీడియా వర్క్స్‌ ట్విటర్‌ ద్వారా విడుదల చేసింది. బాధలో ఉన్న సత్యదేవ్‌కు సీనియర్‌ యాక్టర్‌ నరేశ్‌ చెప్పులేసుకో అని చెబుతుండగా..తిరిగి వాడిని కొట్టేంతరకు చెప్పులేసుకోను అంటూ సత్యదేవ్‌ చెప్పే డైలాగ్స్‌తో సాగే వీడియో ప్రేక్షకుల్లో ఉత్కంఠను రేకెస్తుంది. వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్‌ 17న ఈ సినిమా విడుదల కానుంది.



We are happy to announce our collaboration with director @mahaisnotanoun for our film #UmaMaheshwaraUgraRoopasya in collaboration with Mahayana Motion Pictures... @ActorSatyadev is the lead! #UMUR Announcement Video - https://t.co/XDcDLBjY3G @Shobu_ @ItsActorNaresh @appunitc — Arka Mediaworks (@arkamediaworks) December 25, 2019