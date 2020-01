కబడ్డీ ఆడిన సల్మాన్‌, కంగనా..ప్రోమో వీడియో

బాలీవుడ్‌ స్టార్‌ సెలబ్రిటీలు సల్మాన్‌ఖాన్‌, కంగనారనౌత్‌ ఒక్కచోట చేరి సందడి చేశారు. బిగ్‌బాగ్‌ 13షో ఈ అరుదైన సన్నివేశానికి వేదికైంది. కంగనారనౌత్‌ ప్రస్తుతం పంగా చిత్రంలో నటిస్తోన్న విషయం తెలిసిందే. ఈ సినిమా ప్రచార కార్యక్రమాల్లో భాగంగా బిగ్‌ బాస్‌ షోకు హాజరైంది. బిగ్‌ బాస్‌ హౌజ్‌ సెట్స్‌లో కంగనా, సల్మాన్‌ మధ్య పంచ్‌ల వార్‌ జరిగింది. అంతేకాదు ఈ ఇద్దరు సెట్స్‌లో కబడ్డీ కూడా ఆడారు. బిగ్‌ బాస్‌ కంటస్టంట్లు అసిమ్‌ రియాజ్‌, షెహనాజ్‌ గిల్‌, సిద్దార్థ్‌ శుక్లాతో కలిసి కబడ్డీ ఆడారు. దీనికి సంబంధించి ప్రోమో వీడియో ఇపుడు సోషల్‌మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది. ఎపిసోడ్‌ మొత్తం త్వరలో ప్రసారం కానుంది. పంగా చిత్రంలో కంగనా కబడ్డీ ప్లేయర్‌గా కనిపించనుంది.

