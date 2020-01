పూజా కార్య‌క్ర‌మాల‌తో మొద‌లైన రెజీనా చిత్రం

గ్లామ‌ర్ హీరోయిన్ రెజీనా ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో నిను వీడ‌ని నీడ‌ను నేను ఫేం కార్తీక్ రాజు ఓ చిత్రం తెర‌కెక్కించ‌నున్న సంగ‌తి తెలిసిందే. బైలింగ్యువ‌ల్ మూవీగా తెలుగు, త‌మిళ భాష‌ల‌లో రూపొంద‌నున్న ఈ చిత్రం తాజాగా పూజా కార్య‌క్ర‌మాలు జ‌రుపుకుంది. చిత్ర ద‌ర్శ‌కుడు, నిర్మాత‌తో పాటు ప‌లువురు ప్ర‌ముఖులు ఈ కార్య‌క్ర‌మానికి హాజ‌ర‌య్యారు. త్వ‌ర‌లోనే మూవీని సెట్స్ పైకి తీసుకెళ్ల‌నున్నారు. యాపిల్ ట్రీ ప్రొడక్ష‌న్ బేన‌ర్‌పై రాజ‌శేఖ‌ర్ వ‌ర్మ నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాకి సంబంధించి పూర్తి వివ‌రాలు త్వ‌ర‌లో వెల్ల‌డించనున్నారు. కార్తీక్ రాజు.. సందీప్ కిష‌న్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో నిను వీడ‌ని నీడ‌ను నేను అనే చిత్రాన్ని తెర‌కెక్కించి మంచి హిట్ కొట్టిన సంగ‌తి తెలిసిందే. తెలుగు, త‌మిళ భాష‌ల‌లో బైలింగ్యువ‌ల్ మూవీగా తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ ద‌గ్గ‌ర కూడా మంచి విజ‌యం సాధించింది. ద‌ర్శ‌కుడు ప్రేక్ష‌కుడికి ఎక్క‌డా బోర్ కొట్ట‌కుండా సినిమాని ఆద్యంతం ఆస‌క్తిగా న‌డిపించాడు. ఈ సినిమా మంచి విజ‌యం సాధించ‌డంతో కార్తీక్ త‌దుప‌రి సినిమాపై కూడా భారీ అంచ‌నాలే ఉన్నాయి.

Director @caarthickraju next, a Tamil Telugu bilingual film with talented @ReginaCassandra kickstarts today with Pooja. Produced by Raj Shekar Varma of #AppleTreeStudios pic.twitter.com/uIpU7sSQqQ — BARaju (@baraju_SuperHit) January 13, 2020