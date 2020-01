మీ ప్రేమ‌కి నోట మాట కూడా రావ‌డం లేదు: పూజా హెగ్డే

ముకుంద చిత్రంతో తెలుగు ప్రేక్ష‌కుల‌కి ప‌రిచ‌య‌మైన ముద్దుగుమ్మ పూజా హెగ్డే. మ‌ధ్య‌లో ఈ అమ్మ‌డికి ఆఫర్స్ అంత‌గా రాక‌పోవ‌డంతో బాలీవుడ్ చెక్కేసింది. అక్క‌డ ఫ్లాపుల బాట ప‌ట్ట‌డంతో మ‌ళ్ళీ టాలీవుడ్‌లో త‌న అదృష్టాన్ని ప‌రీక్షించుకునేందుకు సిద్ధ‌మైంది. అల్లు అర్జున్ సరసన డీజే, ఎన్టీఆర్‌తో అరవింద సమేత, మహేష్‌ బాబు సరసన ‘మహర్షి’ , వరుణ్‌తో ‘వాల్మీకి’ చిత్రాల‌లో న‌టించి తెలుగు ప్రేక్ష‌కుల‌ గుండెల్లో చెర‌గ‌ని ముద్ర వేసుకుంది. గద్దలకొండ గణేష్ సినిమాలో అలనాటి శ్రీదేవి హిట్ సాంగ్ 'ఎల్లువొచ్చి గోదారమ్మ ఎల్లాకిల్లా పడ్డాదమ్మో' అనే పాటలో ఈ అమ్మ‌డు వేసిన స్టెప్పుల‌కి ఫ్యాన్స్ మురిసిపోయారు.

తాజాగా విడుద‌లైన అల వైకుంఠ‌పుర‌ములో చిత్రంలోను పూజా అద‌ర‌గొట్టింది. ఈ చిత్రం భారీ హిట్ కొట్ట‌డంతో పూజా ఆనందానికి అవ‌ధులు లేకుండా పోయాయి. ప్ర‌స్తుతం ప్ర‌భాస్ 20వ చిత్రంలోను క‌థానాయిక‌గా న‌టిస్తుంది పూజా. అయితే అతి త‌క్కువ టైంలో స్టార్ స్టేట‌స్ పొందిన ఈ అమ్మ‌డు అభిమానుల సంఖ్య‌ని అంత‌కంత పెంచుకుంటూ పోతుంది. పూజా హార్డ్ కోర్ ఫ్యాన్ ఒక‌రు తన చేతిపై పూజా హెగ్డే పేరుని పచ్చబొట్టులా పొడిపించుకున్నాడు. తద్వారా ఆమెపై తనకున్న అభిమానం ఏపాటితో నిరూపించుకునే ప్రయత్నం చేశాడు. ఇది పూజా దృష్టికి రావ‌డంతో ఎంతో మురిసిపోయిన పూజా.. మీ ప్రేమ చూస్తే నోట మాట రావ‌ట్లేదు అని కామెంట్ పెట్టింది. అలానే బ‌న్నీ ఫ్యామిలీ అభిమాని అరవింద్ నుండి అయాన్ వ‌ర‌కు త‌న చేతిపై వారి పేర్లు ప‌చ్చ‌బొట్టు పొడిపించుకున్నాడు. ప్ర‌స్తుతం అత‌ని ఫోటో సోష‌ల్ మీడియాలో చ‌క్క‌ర్లు కొడుతుంది. Omg! 😱 speechless, all I can say is,thank you for the love 😭❤️🤗 https://t.co/xSs79lzKHo — Pooja Hegde (@hegdepooja) January 14, 2020