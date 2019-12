శ్రీరామ్‌లాగూ మృతికి సంతాపం తెలిపిన ప్ర‌ధాని మోదీ

అలనాటి బాలీవుడ్‌ నటుడు, ప్రముఖ రంగస్థల కళాకారుడు డాక్టర్‌ శ్రీరామ్‌లాగూ వ‌య‌స్సు వల్ల వచ్చే అనారోగ్యంతో కొన్నాళ్ళుగా బాధపడుతున్నారు. పుణెలోని నివాసంలో మంగళవారం రాత్రి ఆయ‌న తుది శ్వాస విడిచారు. ఈ విషయాన్ని ఆయన కుటుంబసభ్యులు ధ్రువీకరించారు. 92 ఏండ్ల వ‌య‌స్సు ఉన్న శ్రీరామ్‌లాగూ మహారాష్ట్ర జిల్లాలోని సతారా జిల్లాలో 1927 నవంబర్‌ 16న శ్రీరామ్‌లాగూ జన్మించారు. ముక్కు, చెవి, గొంతు వైద్యుడిగా లాగూ పేరుగాంచారు. నటనపై ఆసక్తితో ఆ రంగంలోకి అడుగుపెట్టారు. 210కి పైగా హిందీ, మరాఠీ, గుజరాతీ చిత్రాల్లో నటించారు. ఆయన నటించిన మరాఠీ చిత్రాల్లో సిన్‌హాసన్‌, సామన, పింజ్రా ప్రముఖమైనవి. పింజ్రా చిత్రం ఆయనకు ఎంతగానో పేరు తెచ్చి పెట్టింది.

బాలీవుడ్‌ చిత్రాలైన జమానే కో దిఖానా హై, ఖుద్దార్‌, లావారిస్‌, ఇన్‌సాఫ్‌కా తరాజు, ఏక్‌దిన్‌ అచానక్‌, ఘరొండ మొదలైన చిత్రాల్లో ఆయన విలక్షణమైన పాత్రలు పోషించారు. ఘరొండ చిత్రంలో ఉత్తమ నటనకుగానూ 1978లో ఫిల్మ్‌ఫేర్‌ అవార్డు అందుకున్నారు. ఆయ‌న మృతికి ప‌లువురు ప్ర‌ముఖులు నివాళులు అర్పిస్తూ సంతాపం తెలిపారు. తాజాగా ప్ర‌ధాన మంత్రి న‌రేంద్ర మోదీ త‌న ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా లాగూకి నివాళులు అర్పించారు. డాక్ట‌ర్ శ్రీరామ్‌లాగూ బహుముఖ ప్రజ్ఞాంతులు మ‌రియు తెలివైన వారు. కొద్ది సంవ‌త్స‌రాలుగా ఆయ‌న త‌న సినిమాల‌తో ప్రేక్ష‌కుల‌ని మంత్ర ముగ్ధుల‌ని చేశారు. ఆయ‌న సినిమాలు ప్ర‌జ‌ల గుండెల్లో ఎప్ప‌టికీ నిలిచిపోతాయి. అత‌ని మ‌ర‌ణంతో చాలా బాధ‌ప‌డ్డాను. ఆయ‌న కుటుంబ స‌భ్యుల‌కి, అభిమానుల‌కి ప్ర‌గాడ సానుభూతి తెలియ‌జేస్తున్నాను. ఓం శాంతి అని మోదీ త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు.



Dr. Shreeram Lagoo personified versatility and brilliance. Through the years, he enthralled audiences with outstanding performances. His work will be remembered for years to come. Anguished by his demise. Condolences to his admirers. Om Shanti. — Narendra Modi (@narendramodi) December 18, 2019 R I P. One of the most natural spontaneous actors, Dr. Shreeram Lagoo sahab leaves us. Did several films way back. Unfortunately never got to work with him in the past 25/30 years. He had a retired life in Pune. Love you Dr. Sahab. pic.twitter.com/H8mESIX1kv — Rishi Kapoor (@chintskap) December 17, 2019 Saddened to hear demise of veteran actor Dr. #ShriramLagoo sir. He was great socialist and versatile actor, his contributions will always be remembered for his memorable roles in theatre & films. #OmShanti 🙏 pic.twitter.com/pqZovSz0lT — Madhur Bhandarkar (@imbhandarkar) December 17, 2019