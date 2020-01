బ‌న్నీ, తేజ్‌ల‌కి ప‌వ‌న్ స్పెష‌ల్ విషెస్

మెగా హీరోలు సాయిధ‌ర‌మ్ తేజ్‌, అల్లు అర్జున్ ఇటీవ‌ల మంచి సినిమాల‌తో ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వచ్చిన సంగ‌తి తెలిసిందే. సాయిధ‌ర‌మ్ తేజ్‌.. ప్ర‌తిరోజు పండుగే చిత్రంతో అల‌రించ‌గా, అల్లు అర్జున్.. అల వైకుంఠ‌పురములో చిత్రంతో మంచి వినోదాన్ని అందించాడు. ఈ రెండు చిత్రాల‌కి ప్రేక్ష‌కుల నుండి మంచి రెస్పాన్స్ వ‌చ్చింది. ఈ నేప‌థ్యంలో ప‌వ‌న్ క‌ళ్యాణ్ ఇద్ద‌రు హీరోల‌కి బొకేలు పంపి శుభాకాంక్ష‌లు తెలిపాడు. దీనిపై స్పందించిన సాయిధ‌ర‌మ్ తేజ్..ల‌వ్ యూ ప‌వ‌న్ మామ అంటూ ఆనందాన్ని వ్య‌క్తం చేశాడు. ఇక అల్లు అర్జున్.. ‘పవన్ కల్యాణ్ గారి నుంచి అభినందనలు వచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ ప్రశంసలు రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. థ్యాంక్యు పవన్ కళ్యాణ్‌ గారు’’ అని కామెంట్ పెట్టారు. Soo overwhelmed to see this coming from PSPK garu himself . Very touched by the graceful gesture... Thank you very @PawanKalyan garu. pic.twitter.com/hrYwqoGiri — Allu Arjun (@alluarjun) January 13, 2020



Falling short of words...and thank you seems to be too small of a word right now...love you @PawanKalyan mama ❤️🤗😘 #prathirojupandaage pic.twitter.com/CxrQbMDodm — Sai Dharam Tej (@IamSaiDharamTej) January 13, 2020