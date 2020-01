ఆర్ఆర్ఆర్ హీరోయిన్ ట్వీట్‌.. కొద్ది నిమిషాల‌లోనే వైర‌ల్

తెలుగు సినీ ప్రేక్ష‌కులు ఈ ఏడాది ఎంతో ఆస‌క్తిగా ఎదురు చూస్తున్న చిత్రాల‌లో ఆర్ఆర్ఆర్ ఒక‌టి. పీరియ‌డ్ ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్‌గా రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం 80 శాతం షూటింగ్ పూర్తి చేసుకోగా, జూలైలో సినిమా రిలీజ్‌కి ప్లాన్ చేస్తున్నారు. చిత్రంలో ఎన్టీఆర్, రామ్ చ‌ర‌ణ్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లు పోషిస్తుండ‌గా వారి స‌ర‌స‌న ఒలీవియా మోరిస్, అలియా భ‌ట్ క‌థానాయిక‌లుగా న‌టిస్తున్నారు. భారీ బ‌డ్జెట్‌తో రాజ‌మౌళి ఈ చిత్రాన్ని తెర‌కెక్కిస్తున్నారు.

ఎన్టీఆర్ స‌ర‌స‌న క‌థానాయిక‌గా డైసీ ఎడ్గార్ జోన్స్‌ని ముందుగా ఎంపిక చేశాడు రాజ‌మౌళి. ప‌లు కార‌ణాల ఆమె త‌ప్పుకోవ‌డంతో థియేట‌ర్ ఆర్టిస్ట్ ఒలివియాని ఫైన‌ల్ చేశారు. ఈమె ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు ప‌లు టీవీ షోస్‌లో న‌టించ‌గా, తొలిసారి ఆర్ఆర్ఆర్‌తో వెండితెర‌కి ప‌రిచ‌యం అవుతుంది. ఎన్టీఆర్ స‌ర‌స‌న ఒలీవియా జ‌త‌క‌ట్ట‌నుంద‌ని రాజ‌మౌళి ప్ర‌క‌టించిన వెంట‌నే ఎన్టీఆర్ అభిమానులు ఆమె గురించి ఆరా తీయ‌డం మొద‌లు పెట్టారు. ఆమె సోష‌ల్ మీడియా అకౌంట్స్ కూడా ఫాలో అవుతున్నారు. అనౌన్స్‌మెంట్ రాక‌ముందు ట్విట్ట‌ర్‌లో ఒలీవియాకు కేవలం 300 మంది ఫాలోవర్లే ఉండేవాళ్లు. కాని ఇప్పుడు ఆమె ఫాలోవ‌ర్స్ సంఖ్య 22 వేలు దాటింది. తాజాగా ఆమె న్యూ ఇయ‌ర్ సంద‌ర్బంగా ఓ ట్వీట్ చేసింది. హ్యాపీ న్యూ ఇయ‌ర్.. 2020 కోసం ఎంతో ఆస‌క్తిగా ఎదురు చూస్తున్నాను అని ఆర్ఆర్ఆర్ హ్యాష్ ట్యాగ్ జ‌త చేసి ట్వీట్ చేసింది. ప్ర‌స్తుతం ఈ ట్వీట్ వైర‌ల్ అవుతుంది.





Happy New year! I am unbelievably excited for 2020 ⭐️♥️ #RRR — Olivia Morris (@OliviaMorris891) January 1, 2020