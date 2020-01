ఇద్ద‌రు స్టార్ హీరోల మ‌ధ్య ఆస‌క్తిక‌ర చ‌ర్చ‌.. ఫుల్ ఖుష్ అవుతున్న ఫ్యాన్స్

ఎన్టీఆర్, అల్లు అర్జున్ మ‌ధ్య ట్విట్ట‌ర్‌లో ఆస‌క్తిక‌ర చ‌ర్చ జ‌రిగింది. బావ అనుకుంటూ ఒక‌రినొక‌రు సంబోధించుకోవ‌డం చూసిన ఫ్యాన్స్ ఆనందానికి అవ‌ధులు లేకుండా పోయాయి. ప్ర‌స్తుతం వీరిద్ద‌రు చేసిన ట్వీట్స్ సోష‌ల్ మీడియాలో తెగ చ‌క్క‌ర్లు కొడుతున్నాయి. మేట‌ర్‌లోకి వెళితే అల్లు అర్జున్, త్రివిక్ర‌మ్ కాంబినేష‌న్‌లో తెర‌కెక్కిన అల వైకుంఠపురములో చిత్రం బాక్సాఫీస్ ద‌గ్గ‌ర మంచి విజయం సాధించింది. ఈ క్ర‌మంలో ‘అల వైకుంఠపురములో’ సినిమాపై ప్రశంసలు కురిపిస్తూ యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ ట్వీట్ చేసారు. అల్లు అర్జున్ అద్భుత న‌ట‌న‌, త్రివిక్ర‌మ్ ర‌చ‌న రెండు క‌ల‌సి అల వైకుంఠ‌పుర‌ములో చిత్రాన్ని గొప్ప చిత్రంగా నిలబెట్టాయి. బావ‌, స్వామికి నా అభినంద‌న‌లు. వీళ్ళ‌కి స‌పోర్ట్‌గా నిలిచిన ముర‌ళీ శ‌ర్మ గారికి ధ‌న్య‌వాదాలు. త‌మ‌న్ సంగీతం సినిమాకి ప్ర‌ధాన బ‌లం. పీఎస్ వినోద్ ఫోటోగ్ర‌ఫీ గురించి ఇక్క‌డ ప్ర‌త్యేకంగా చెప్పాలి. మంచి సినిమాని అందించినందుకు హారిక అండ్ హాసిని క్రియేషన్స్‌తో పాటు చిత్ర యూనిట్ మొత్తానికి అభినందనలు అని ఎన్టీఆర్ త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు . దీనికి స్పందించిన బ‌న్నీ... ‘‘బావా! థాంక్యూ వెరీ మచ్. నీతో ఇలా మాట్లాడ‌డం చాలా బాగుంది. త్వరలోనే కలుద్దాం’’ అని త‌న‌ ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు బ‌న్నీ .

Bavaaaaaaaa ! Thank you very mucccchhhh . It’s was soo good talking to you ... seee you soon ! https://t.co/qgp3b67jiz — Allu Arjun (@alluarjun) January 12, 2020