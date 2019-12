Endhi iyya e Crowd Asalu 😯😯 asalu chala kastam e Crowd lo pic digadam passes una waste 🙄

May Be next time 😢

No proper Maintenance asalu crowd ne control chayalekapothunaru 😶 @urstrulyMahesh @MBofficialTeam @AnilRavipudi @AnilSunkara1 #SarilerNeekevvaru #photoshoot pic.twitter.com/UwNssTeOwk