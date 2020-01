అవ‌తార్ 2.. ఆక‌ట్టుకుంటున్న పండోర అందాలు

హైద‌రాబాద్‌: అవ‌తార్ సినిమా చూశారు క‌దా! ఆ మూవీలో పండోర గ్ర‌హం.. ఓ అద్భుత లోకం. జేమ్స్ కెమ‌రూన్ తీసిన ఆ సినిమా.. ప్రేక్ష‌కుల‌ను ఎంతో ఆక‌ట్టుకున్న‌ది. ఆ ఫిల్మ్‌కు సీక్వెల్ కూడా తీస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఇప్పుడు అవ‌తార్ సీక్వెల్‌కు చెందిన ఓ ఆర్ట్ వ‌ర్క్‌ను డైర‌క్ట‌ర్ జేమ్స్ కెమ‌రూన్ రిలీజ్ చేశారు. త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో ఆయ‌న కొన్ని ఫోటోల‌ను పోస్టు చేశారు. పండోర గ్ర‌హ అందాలు ఆ క‌ళాఖండాల్లో తెగ అట్రాక్ట్ చేస్తున్నాయి. అవ‌తార్ 2లో ఇలాంటి సీన్లే ఉంటాయ‌న్న సంకేతాన్ని ఇచ్చారు. నీలిమేఘ వ‌ర్ణంలో ఉన్న ఆ క‌ళారూపాలు అవ‌తార్‌2ను కూడా బ్లాక్‌బ‌స్ట‌ర్‌గా మార్చే విధంగా క‌నిపిస్తున్నాయి. అవ‌తార్ సినిమాలో జేక్‌, నైత్రి పాత్ర‌లు ఎలా అల‌రించాయో.. ఇప్పుడు రిలీజ్ చేసిన ఫోటోల్లోనూ వారిద్ద‌రూ పండోర ప‌క్షుల‌పై విహ‌రిస్తున్నారు. ఇక ఆ గ్ర‌హానికి చెందిన కొన్ని అద్భుత అందాల‌ను ఆ ఆర్ట్‌వ‌ర్క్‌లో చూపించారు. అవ‌తార్ సీక్వెల్స్ అన్నింటిలోనూ విల‌న్ పాత్ర స్టీఫెన్ లాంగ్ పోషిస్తాడ‌ని జేమ్స్ ఓ క్లారిటీ ఇచ్చారు. అవ‌తార్‌2 సినిమాను 2021, డిసెంబ‌ర్ 18న రిలీజ్ చేయ‌నున్నారు. In the #Avatar sequels, you won’t just return to Pandora — you’ll explore new parts of the world.

Check out these brand new concept art pieces for a sneak peek at what’s to come. pic.twitter.com/bfZPWVa7XZ

— Avatar (@officialavatar) January 7, 2020