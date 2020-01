ఎంజీఆర్‌ పాత్రలో అరవింద్‌ స్వామి ఫస్ట్‌ లుక్‌



తమిళ దర్శకుడు ఏఎల్‌ విజయ్‌ డైరెక్షన్‌లో తమిళనాడు దివంగత మాజీ సీఎం జయలలిత బయోపిక్‌ తెరకెక్కుతున్న విషయం తెలిసిందే. తలైవి టైటిల్‌తో వస్తోన్న ఈ సినిమాలో కంగనారనౌత్‌ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తోండగా..కోలీవుడ్‌ నటుడు అరవింద్‌స్వామి ఎంజీ రామచంద్రన్‌ (ఎంజీఆర్‌) పాత్రలో కనిపించనున్నాడు. ఇప్పటికే జయలలితగా కంగనారనౌత్‌ ఫస్ట్‌ లుక్‌ విడుదలవగా..తాజాగా ఎంజీఆర్‌ ఫస్ట్‌ లుక్‌ బయటకు వచ్చింది.

అరవింద్‌స్వామి ఈ పోస్టర్లను ట్విట్టర్‌ ద్వారా షేర్‌ చేసుకున్నాడు. పురచ్చి తలైవార్‌, మక్కల్‌ థిలగమ్‌ ఎంజీఆర్‌ పాత్రకు సంబంధించిన నా ఫస్ట్‌ లుక్‌. ఈ పోస్టర్లను అందరూ ఇష్టపడతారని ఆశిస్తున్నానని అరవింద్‌స్వామి ట్వీట్‌ చేశాడు. తెలుగు, తమిళం, హిందీ భాషల్లో విడుదల కానున్న ఈ చిత్రానికి జీవీ ప్రకాశ్‌ కుమార్‌ మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌. ఫిబ్రవరి 20న ప్రేక్షకుల ముందుకురానుంది.



Here is my first look as Puratchi Thaliavar, Makkal Thilagam MGR in #Thalaivi . A teaser follows at 10.30 am today. Hope u like it 🙏 pic.twitter.com/LjnN6Ybwrw — arvind swami (@thearvindswami) January 17, 2020