దర్బార్‌ నేడే విడుదల.. సక్సెస్‌ కోసం పూజలు

తమిళ సూపర్‌స్టార్‌ రజనీకాంత్‌ నటించిన దర్బార్‌ సినిమా ఇవాళ విడుదల కానుంది. దీంతో తమిళనాడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న సినిమా థియేటర్ల వద్ద సందడి నెలకొంది. రజనీ కటౌట్లతో థియేటర్‌ ప్రాంగణాలు కళకళలాడుతున్నాయి. ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పెషల్‌ షోస్‌కు అనుమతి ఇవ్వడంతో ఇవాళ ఉదయం 6 గంటలకే రజనీ అభిమానులు థియేటర్ల వద్దకు చేరుకున్నారు. జనవరి 9, 10, 13, 14 తేదీల్లో స్పెషల్‌ షోలకు ప్రభుత్వం అనుమతించింది. సూపర్‌స్టార్‌ అభిమానులు ఆయన కటౌట్ల వద్ద సెల్ఫీలకు ఫోజులిస్తున్నారు. దర్బార్‌ మూవీ సక్సెస్‌ కావాలని కోరుతూ ముంబయిలోని ఓ థియేటర్ వద్ద పలువురు మహిళలు పూజలు చేశారు. ఇక టపాసులు పేల్చి సంబురాలు చేసుకుంటున్నారు రజనీకాంత్‌ ఫ్యాన్స్‌. మురుగ‌దాస్ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో ర‌జనీకాంత్‌, న‌య‌న‌తార‌, నివేదా థామ‌స్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల‌లో ఈ సినిమాను చిత్రీకరించారు.

Maharashtra: Fans of actor Rajinikanth offer prayers outside a film theatre in Mumbai, beat drums, dance and burst crackers, as they arrive to watch his film 'Darbar' which releases today. pic.twitter.com/hRImS0tzLU — ANI (@ANI) January 9, 2020



Tamil Nadu: Fans of Rajinikanth gather and celebrate outside Rohini theatre in Chennai's Koyambedu. The actor's film 'Darbar' is releasing today. pic.twitter.com/lujwFgQ0hb — ANI (@ANI) January 8, 2020



Tamil Nadu: A film theater in Chennai all decked up for screening of Rajinikanth-starrer 'Darbar' which releases today. State govt has granted permission for special show for 4 days in theatres all over the state. There will be one extra show per day for 4 days on Jan 9,10,13,14. pic.twitter.com/PpbgZDAYEy — ANI (@ANI) January 8, 2020