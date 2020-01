దర్శకుడు మారుతికి విలువైన కారు గిఫ్ట్‌..

హైదరాబాద్‌: వైవిధ్యమైన సినిమాలు తీయడంలో దర్శకుడు మారుతి దిట్ట. ఆయన దర్శకత్వంలో ఇటీవల విడుదలైన ‘ప్రతిరోజూ పండగే’ సినిమా బాక్సాఫీసు వద్ద మంచి కలెక్షన్లు రాబడుతోంది. ఈ సినిమాలో సుప్రీం స్టార్‌ సాయి ధరమ్‌ తేజ్‌, రాశి ఖన్నా హీరో హీరోయిన్లుగా నటించారు. విడుదలైన నాటి నుంచి ఈ సినిమా పాజిటివ్‌ టాక్‌తో దూసుకెళ్లడంతో ప్రేక్షకులు, అభిమానులు థియేటర్లకు క్యూ కట్టారు. లో బడ్జెట్‌తో రూపొందిన ఈ చిత్రం భారీ మొత్తం కలెక్షన్లు రాబట్టినట్లు ఫిలింనగర్‌ టాక్‌. అయితే తాజాగా, ఈ సినిమా విజయానికి సంబంధించి ఓ అప్‌డేట్‌ సోషల్‌ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. ఈ చిత్ర నిర్మాత వంశీ.. తన ఆనందాన్ని పంచుకోవడానికి తనకు మంచి హిట్‌ ఇచ్చిన డైరెక్టర్‌ మారుతికి ‘రేంజ్‌ రోవర్‌’ కార్‌ను బహుమతిగా ఇచ్చాడు. ఈ విషయాన్ని మారుతీ తన ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన నిర్మాత వంశీకి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. థాంక్యూ డార్లింగ్‌.. నీలాంటి స్నేహితుడు ఉంటే ప్రతి రోజూ పండగే అని క్యాప్షన్‌ ఇచ్చాడు.

Thank you Vamsi darling

nee lanti friend unte#PratiRojuPandaage 😍🤗 pic.twitter.com/5d9UYdM7iY — PratiRojuPandaage In theaters (@DirectorMaruthi) January 8, 2020