వెంకీమామ‌పై ప్ర‌శంస‌లు కురిపించిన చిరంజీవి

రియ‌ల్ లైఫ్ మామా అల్లుళ్ళు తొలిసారి రీల్ లైఫ్‌లోను మామా అల్లుళ్ళుగా క‌లిసి సంద‌డి చేశారు. బాబీ తెర‌కెక్కించిన వెంకీమామ చిత్రంలో వెంక‌టేష్ , నాగ చైత‌న్య ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లు పోషించ‌గా, వీరిద్ద‌రు మామ అల్లుళ్ళుగా ప్రేక్ష‌కుల‌కి మంచి వినోదాన్ని అందించారు. డిసెంబ‌ర్ 13న విడుద‌లైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ ద‌గ్గ‌ర మంచి వ‌సూళ్ళు రాబ‌డుతుంది. చిత్రం చూసిన ప్ర‌తి ఒక్క‌రు మూవీపై ప్ర‌శంస‌ల వ‌ర్షం కురిపిస్తున్నారు. రీసెంట్‌గా మ‌హేష్ బాబు త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో వెంకీమామ చిత్రంపై ప్ర‌శంస‌లు కురిపించ‌గా, తాజాగా చిరు వెంకీమామ చిత్రాన్ని ఆకాశానికి ఎత్తేశారు. ఇందులో వెంక‌టేష్‌, నాగ చైత‌న్య‌లు మామ అల్లుళ్ళుగా అద‌రగొట్టారు. బాబీ త‌న టేకింగ్ చిత్రాన్ని మ‌రో ఎత్తుకి తీసుకెళ్ళారు. చిత్ర బృందానికి నా శుభాకాంక్ష‌లు అని చిరు అన్నారు. ఈ సంద‌ర్బంగా బాబీ, నాగ చైత‌న్య మెగాస్టార్‌కి ప్ర‌త్యేక కృత‌జ్ఞ‌త‌లు తెలిపారు. వెంకీ మామ చిత్రంలో రాశీ ఖ‌న్నా, పాయ‌ల్ రాజ్‌పుత్ క‌థానాయిక‌లుగా న‌టించిన విష‌యం తెలిసిందే.

Thank you #chiranjeevi garu for these lovely words about #venkymama .. you are too kind and a true inspiration for us https://t.co/OC4yOuIFQr — chaitanya akkineni (@chay_akkineni) December 18, 2019