త‌దుప‌రి సినిమాని అనౌన్స్ చేసిన నిను వీడ‌ని నేను చిత్ర డైరెక్టర్

సందీప్ కిష‌న్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో కార్తీక్ రాజు తెరకెక్కించిన చిత్రం నిను వీడ‌ని నీడ‌ను నేను. తెలుగు, త‌మిళ భాష‌ల‌లో బైలింగ్యువ‌ల్ మూవీగా తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ ద‌గ్గ‌ర కూడా మంచి విజ‌యం సాధించింది. ద‌ర్శ‌కుడు ప్రేక్ష‌కుడికి ఎక్క‌డా బోర్ కొట్ట‌కుండా సినిమాని ఆద్యంతం ఆస‌క్తిగా న‌డిపించాడు. ఇదే చిత్రాన్ని స్త్రీ నిర్మాత‌లు, షోర్ ఇన్ ది సిటీ ద‌ర్శ‌కులు రాజ్‌, డీకేలు ఈ చిత్రాన్ని హిందీలో రీమేక్ చేయ‌నున్నారు. క‌ట్ చేస్తే కార్తీక్ రాజు కొద్ది సేప‌టి క్రితం త‌న త‌ర్వాతి చిత్రానికి సంబంధించి ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా అఫీషియ‌ల్ ప్ర‌క‌ట‌న చేశాడు. రెజీనా కాసాండ్రా ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో త‌న త‌ర్వాతి చిత్రం తెర‌కెక్క‌నుంద‌ని, ఈ మూవీని రాజ శేఖ‌ర్ వ‌ర్మ .. యాపిల్ ట్రీ ప్రొడక్ష‌న్ బేన‌ర్‌పై నిర్మించ‌నున్నాడ‌ని పేర్కొన్నాడు కార్తీక్ రాజు. ఈ మూవీ కూడా తెలుగు, త‌మిళ భాష‌ల‌లో రూపొందుతుంది. కార్తీక్ .. నిను వీడ‌ని నేను సినిమాతో తెలుగు ప‌రిశ్ర‌మకి ప‌రిచ‌యం అయిన విష‌యం తెలిసిందే.

Excited n happy to announce my next, a Tamil Telugu bilingual with the talented @ReginaCassandra to be produced by Raj Sekhar Varma brother for #AppleTreeStudios. Cast / Crew, Title n First look shortly @SureshChandraa @vamsikaka @ProRekha @sathishoffl @sathishmsk @DoneChannel1 — caarthick raju (@caarthickraju) January 7, 2020