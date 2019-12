Here’s the mesmerising melody #ButtaBomma Song Teaser 😍❤🔂 Full Song on 24th December!! #AVPLFestFromJan12th



Sung by sensational @ArmaanMalik22 & lyrics by @ramjowrites garu. A @MusicThaman Musical!! @alluarjun #Trivikram @hegdepooja #Tabu #Jayaram pic.twitter.com/rygKgy0GiE