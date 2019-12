బ‌న్నీ అభిమానుల‌ని నిరాశ‌ప‌ర‌చిన చిత్ర బృందం

త్రివిక్ర‌మ్ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో అల్లు అర్జున్ హీరోగా తెర‌కెక్కుతున్న చిత్రం అల‌.. వైకుంఠ‌పురములో. పూజా హెగ్డే క‌థానాయిక‌గా న‌టిస్తున్న ఈ చిత్రం జ‌న‌వ‌రి 12న విడుద‌ల కానుంది. చిత్ర ప్ర‌మోష‌న్‌లో భాగంగా థ‌మ‌న్ స్వ‌ర‌ప‌ర‌చిన సాంగ్స్‌ని ఒక్కొక్క‌టిగా విడుద‌ల చేస్తూ వ‌స్తున్నారు. సామ‌జ‌వ‌ర‌గ‌మనా, రాములో రాములా, ఓ మై గాడ్ డాడీ అనే సాంగ్స్ ఇప్ప‌టికే విడుద‌ల కాగా, వీటికి మంచి రెస్పాన్స్ వ‌చ్చింది. నేడు బుట్ట బొమ్మ సాంగ్ విడుద‌ల చేయ‌బోతున్న‌ట్టు మేక‌ర్స్ ముందుగా ప్ర‌క‌టించిన‌ప్ప‌టికి, కొన్ని సాంకేతిక కార‌ణాల వ‌ల‌న సాంగ్ టీజ‌ర్‌ని నేడు విడుద‌ల చేయ‌లేక‌పోతున్నామ‌ని గీతా ఆర్ట్స్ త‌మ ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా తెలిపింది. త్వ‌ర‌లోనే సాంగ్ రిలీజ్‌కి సంబంధించిన అప్‌డేట్ ఇస్తామ‌ని అన్నారు. ఈ చిత్రంలో సీనియర్ హీరోయిన్ టబు ఓ కీలక పాత్ర చేస్తున్నారు. హారిక అండ్ హాసిని క్రియేషన్స్ మరియు గీతా ఆర్ట్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. Due to unforeseen technical issues, we are unable to release #ButtaBommaSongTeaser today. We apologise for the delay and will announce the next date soon.#AlaVaikunthapurramuloo — Geetha Arts (@GeethaArts) December 18, 2019