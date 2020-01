క‌ళ్యాణ్ రామ్ సినిమా కూడా హిట్ కావాలి: అనీల్ రావిపూడి

సంక్రాంతి సంద‌ర్భంగా ఒక‌టి కాదు రెండు కాదు ఏకంగా నాలుగు సినిమాలు బాక్సాఫీస్ ద‌గ్గ‌ర భారీ సంద‌డి చేసేందుకు సిద్ధ‌మ‌య్యాయి. ముందుగా జ‌న‌వ‌రి 9న ద‌ర్భార్ చిత్రం ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానుండ‌గా, ఆ త‌ర్వాత జ‌న‌వ‌రి 11న స‌రిలేరు నీకెవ్వ‌రు, జ‌న‌వ‌రి 12 అల వైకుంఠ‌పుర‌ములో, జ‌న‌వ‌రి 15 ఎంత మంచివాడ‌వురా చిత్రాలు ప్రేక్ష‌కుల‌ని ప‌ల‌క‌రించానున్నాయి.

ఆదివారం స‌రిలేరు నీకెవ్వ‌రు చిత్ర ప్రీ రిలీజ్ వేడుక జ‌ర‌గ‌గా, ఈ వేడుక‌కి ముఖ్య అతిధిగా హాజ‌రైన చిరంజీవి సరిలేరు నీకెవ్వ‌రు చిత్రంతో పాటు అల వైకుంఠ‌పుర‌ములో కూడా మంచి విజ‌యం సాధించాల‌ని కోరారు. అయితే ఇదే సంక్రాంతికి ద‌ర్భార్ కూడా వ‌స్తుంద‌ని చిరుకి చెవిలో చెప్పిన అనీల్ రావిపూడి త‌న మొద‌టి హీరో సినిమాని మ‌ర‌చిపోయాడు. ఈ సంద‌ర్భంగా త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో వివ‌ర‌ణ ఇచ్చాడు.



వ‌ర్క్ ప‌రంగాను, ప‌ర్స‌న‌ల్‌గాను నిన్న నాకు చాలా ఎమోష‌న‌ల్ డే. ఈ ప‌రిస్థితిలో నేను నా మొద‌టి హీరో, నిర్మాత క‌ళ్యాణ్ రామ్ గురించి చెప్ప‌డం మ‌ర‌చిపోయాను. ఎంత‌మంచి వాడ‌వురా చిత్రం కూడా మంచి విజ‌యం సాధించాల‌ని కోరుకుంటున్నాను అని అనీల్ రావిపూడి త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు. Yesterday was a big emotional day for me both on work and personal front. I was overwhelmed by the occasion and missed out mentioning my first hero and producer @nandamurikalyan garu. It was a genuine skip of thought and sincerely wish huge success for team #EnthaManchiVaadavuRaa — Anil Ravipudi (@AnilRavipudi) January 6, 2020