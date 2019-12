మొన్న రంగ‌స్థ‌లం.. నేడు రంగ‌మార్తాండ‌

యాంక‌ర్‌గా, న‌టిగా అద‌ర‌గొడుతున్న అందాల ముద్దుగుమ్మ అన‌సూయ‌. రామ్ చ‌ర‌ణ్ న‌టించిన రంగ‌స్థ‌లం చిత్రంలో రంగ‌మ్మ‌త్త పాత్ర పోషించి అంద‌రి మ‌న‌సుల‌లో చెర‌గ‌ని ముద్ర వేసుకుంది అన‌సూయ‌. ఆచితూచి సినిమాలు చేస్తున్న ఈ అమ్మ‌డు క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ కృష్ణవంశీ తెర‌కెక్కిస్తున్న‌ ‘రంగమార్తాండ’ చిత్రంలో కీల‌క పాత్ర పోషిస్తుంద‌ట‌. ఈ విష‌యాన్ని ద‌ర్శ‌కుడు కృష్ణ వంశీ అఫీషియ‌ల్‌గా ప్ర‌క‌టించాడు.

‘‘సెన్సియస్ సెన్సేషన్, స్పార్క్‌లింగ్, ఆల్వేజ్ స్మైలింగ్ అమేజింగ్ అనసూయతో వర్క్ చేస్తుండటం చాలా సంతోషం. రంగమార్తండలో ఆమె స్పైసీ రోల్‌లో కనిపించనుంది’’ అని కృష్ణవంశీ ట్వీట్ చేశారు. అంతేకాదు, సంప్రదాయ వస్త్రధారణలో ఉన్న అనసూయ ఫొటోను కూడా షేర్ చేశారు. మ‌రి రంగ‌మార్తాండ చిత్రంలో అన‌సూయ లుక్ ఇదేనా అని జ‌నాలు చ‌ర్చించుకుంటున్నారు.



సుమారు రెండున్నరేళ్ల విరామం తరవాత కృష్ణవంశీ రంగ‌మార్తాండ చిత్రంతో ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌స్తున్నారు. మరాఠి సినిమా ‘నటసామ్రాట్’కు రీమేక్‌గా తెరకెక్కుతోన్న ఈ సినిమాలో ప్రకాష్ రాజ్, రమ్యకృష్ణ ప్రధాన పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. అలాగే.. బ్రహ్మానందం, రాహుల్ సిప్లిగంజ్, అలీ రెజా కూడా నటిస్తున్నట్లు కృష్ణవంశీ ప్రకటించారు. రాజశేఖర్ కుమార్తె శివాత్మిక చిత్రంలో ఒక పాత్ర పోషిస్తున్నారని టాక్. ‘రంగమార్తాండ’కు ఇళయరాజా సంగీతం సమకూరుస్తున్నారు.



Happy to work with the sensuous sensation ,sparkling, always smiling amazingANASUYA in a spicey role ...# RANGAMAARTHANDA pic.twitter.com/OIKJ90AN0F — Krishna Vamsi (@director_kv) December 17, 2019