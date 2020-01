View this post on Instagram

TAHIR RAJ BHASIN as The Little Master SUNIL GAVASKAR 🏏🏆#ThisIs83 @tahirrajbhasin @kabirkhankk @deepikapadukone @sarkarshibasish @mantenamadhu #SajidNadiadwala @vishnuinduri @reliance.entertainment @fuhsephantom @nadiadwalagrandson @vibrimedia @zeemusiccompany @pvrpictures @83thefilm