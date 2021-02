న్యూఢిల్లీ : ప్రైవేటు బ్యాంకులతో పోటీపడుతున్న స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్బీఐ).. ఇప్పుడు తక్కువ సమయంలో లోన్స్‌ ఇవ్వడంలో కూడా ముందున్నది. నిమిషాల్లోనే ఎక్స్‌ప్రెస్ క్రెడిట్ పర్సనల్ లోన్ సదుపాయాన్ని కల్పించనున్నట్లు ఎస్బీఐ తెలిపింది. ఈ రుణం వెంటనే లభిస్తుందని, సులభంగా ఆమోదం పొందుతుందని బ్యాంక్ స్పష్టం చేసింది. బ్యాంకులో శాలరీ ఖాతా ఉన్న ఎస్‌బీఐ ఖాతాదారులు, వారి నెలవారీ ఆదాయం నెలకు రూ.15 వేలు ఉన్నవారు ఎక్స్‌ప్రెస్ క్రెడిట్ పర్సనల్ లోన్ కింద రూ.20 లక్షల వరకు రుణం పొందడం కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.



ఈ ఎస్‌బీఐ రుణంపై వడ్డీ రేటు 9.60 శాతంగా ఉన్నది. వివాహం లేదా విహారయాత్ర, ప్రణాళిక లేని అత్యవసర పరిస్థితి లేదా ప్రణాళికాబద్ధమైన కొనుగోలు అయినా.. ఎస్‌బీఐ కస్టమర్లు ఎస్‌బీఐ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ క్రెడిట్ పర్సనల్ లోన్ ద్వారా కనీస డాక్యుమెంటేషన్‌తో సత్వర ఆమోదం, రుణం పొందవచ్చు అని బ్యాంక్ తన వెబ్‌సైట్‌లో పేర్కొన్నది. ఎస్‌బీఐ ఎక్స్‌ప్రెస్ క్రెడిట్ పర్సనల్ లోన్ సదుపాయాన్ని పొందడానికి, వినియోగదారులు మిస్డ్ కాల్ లేదా మెసేజ్ చేయాలి. ఈ సదుపాయం ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా కూడా లభిస్తుంచనున్నది. 7208933142 కు మెసేజ్‌ పంపడం ద్వారా లోన్‌ పొందడానికి అవకాశం పొందవచ్చని ఎస్బీఐ ఒక ట్వీట్ లో తెలిపింది.

ప్రస్తుత కాలంలో రుణం పేరిట లింకులు పంపిస్తూ మోసగాళ్లు మన ఖాతాలను గుల్లచేస్తున్నారు. కేవలం 5 నిమిషాల్లో రుణం పొందడానికి మోసగాళ్లు పంపుతున్న లింక్‌పై క్లిక్‌ చేయగానే వారి బ్యాంక్ ఖాతా ఖాళీ అయిపోతున్న సంఘటనలు అనేకం చూస్తున్నాం. అలాంటి వారి వలకు చిక్కి మోసపోవద్దని స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్‌బీఐ) హెచ్చరిక జారీ చేసింది. వినియోగదారులు తక్షణ లోన్‌ లింక్‌పై క్లిక్ చేస్తే, మోసగాళ్ళు ఖాతాలను కొల్లగొడుతున్నారని, ఇలాంటి వారిపట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఎస్‌బిఐ తన అధికారిక ట్విట్టర్ ఖాతా ద్వారా హెచ్చరించింది. మొబైల్‌లో కేవలం ఐదు నిమిషాల్లోనే రుణం అన్న సందేశం వచ్చినట్లయితే దాన్ని అస్సలు క్లిక్ చేయవద్దని ఎస్‌బీఐ సూచించింది.

లోకల్ టు గ్లోబల్.. వార్త ఏదైనా.. అన్నీ ఒకే యాప్లో నమస్తే తెలంగాణ ఆండ్రాయిడ్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.