GVK Default Case | జీవీకేపై లండ‌న్ హైకోర్టులో డీఫాల్ట్ కేసు.. 13న విచార‌ణ‌!

June 11, 2022 / 09:53 PM IST

Six banks drag GVK Group company to London court seeking $1.5 billion in damages

GVK Default Case | రుణ వాయిదాల చెల్లింపుల్లో విఫ‌ల‌మైన జీవీకే గ్రూప్ కంపెనీపై ఆరు బ్యాంకులు లండ‌న్ హైకోర్టులో పిటిష‌న్ దాఖ‌లు చేశాయి. తీసుకున్న రుణం రూ.12,114 కోట్ల‌తోపాటు వ‌డ్డీ (1.5 బిలియ‌న్ డాల‌ర్లు) బ‌కాయిలు చెల్లింపులో జీవీకే గ్రూప్ అనుబంధ జీసీకే కోల్ డెవ‌ల‌ప‌ర్స్ (సింగ‌పూర్‌) విఫ‌ల‌మైంది. దీంతో బ్యాంకులు లండ‌న్ హైకోర్టును ఆశ్ర‌యించాయి.

కోర్టును ఆశ్ర‌యించిన బ్యాంకుల్లో బ్యాంక్ ఆఫ్ బ‌రోడా, బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, కెన‌రా బ్యాంకు, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్‌, ఇండియ‌న్ ఓవ‌ర్సీస్ బ్యాంక్‌, యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఉన్నాయి.జీవీకే గ్రూప్ కంపెనీ 2011లో ఒక‌ బిలియ‌న్ డాల‌ర్ల రుణం, 35 మిలియ‌న్ల డాల‌ర్ల లెట‌ర్ ఆఫ్ క్రెడిట్, 2014 నుంచి 160 మిలియ‌న్ డాల‌ర్ల రుణం చెల్లించ‌డంలో విఫ‌ల‌మైంద‌ని ఐదు బ్యాంకులు ఆరోపించాయి.

ఈ పిటిష‌న్‌లో తొమ్మిది జీవీకే గ్రూప్ కంపెనీల పేర్లు చేర్చాయి. వాటిలో ఏడు సింగ‌పూర్ కేంద్రంగా ప‌ని చేస్తుంటే, రెండు భార‌త్ కేంద్రంగా కార్య‌క‌లాపాలు నిర్వ‌హిస్తున్నాయి. లండ‌న్ హైకోర్టులో సోమ‌వారం ఈ పిటిష‌న్ విచార‌ణ‌కు రానున్న‌ది. కానీ, బ్యాంకుల‌తో చేసుకున్న రుణ ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘించ‌లేద‌ని జీవీకే గ్రూప్ వ్యాఖ్యానించింది.

624561