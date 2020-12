లాభాల్లో దీపావళి మూరత్‌ ట్రేడింగ్‌

ముంబై : కొత్త వ్యాపార కార్యకలాపాలకు నాంది పలికిన ఆచారమైన ముహూరత్ ట్రేడింగ్ సెషన్‌లో లాభాలు వచ్చాయి. సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ శనివారం జీవితకాల గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నాయి. సాయంత్రం 6 గంటలకు సెషన్ ప్రారంభమైనందున బీఎస్‌ఈ సెన్సెక్స్ 381 పాయింట్లను కొత్త జీవితకాల గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంది. 30 షేర్ల ఇండెక్స్ ట్రేడ్ ప్రారంభమైన కొద్ది నిమిషాల్లో 380.76 పాయింట్లు లేదా 0.88 శాతం పెరిగి 43,823.76 వద్ద ట్రేడయింది. బాలీవుడ్‌ నటి అతియా శెట్టి గంట మోగించి మూరత్‌ ట్రేడింగ్‌ను ప్రారంభించారు.



మూరత్‌ ట్రేడింగ్‌ మధ్యలో కొంత క్షీణత కనిపించినప్పటికీ లాభాలతోనే ముగిశాయి. మూరత్‌ ట్రేడింగ్‌లో సెన్సెక్స్‌ 195 పాయింట్లు, నిఫ్టీ 60 పాయింట్లు లాభపడ్డాయి. దేశీయ మార్కెట్లలో పరిమిత లాభాలు రాగా.. అమెరికా మార్కెట్లలో భారీ లాభాలు వచ్చాయి. బీఎస్‌ఈ, ఎన్‌ఎస్‌ఈ.. రెండూ హిందూ క్యాలెండర్ ఇయర్ సంవత్ 2076 ను స్మార్ట్ లాభాలతో ముగించడంతో శుక్రవారం మార్కెట్ సానుకూలంగా ఉంది. విస్తృత ఎన్‌ఎస్‌ఈ నిఫ్టీ 29.15 పాయింట్లు లేదా 0.23 శాతం పెరిగి 12,719.95 వద్దకు చేరుకున్నది. దీపావళి రోజున సాయంత్రం 6.15 నుంచి 7.15 గంటల మధ్య గంట పాటు ట్రేడింగ్ జరిగింది. సాయంత్రం 6 నుండి 6.08 మధ్య ఎనిమిది నిమిషాల ప్రీ-ఓపెన్ సెషన్ ఉన్నది. ప్రీ-ఓపెన్ ట్రేడ్‌లో సెన్సెక్స్ 730 పాయింట్లు పెరిగింది.

ముహూరత్ ట్రేడింగ్ సెషన్ ప్రారంభమైనందున సెన్సెక్స్ 365 పాయింట్లు పెరిగగా.. నిఫ్టీ టాప్ 12,800 పెరిగింది. సెన్సెక్స్ ట్రేడింగ్ అత్యధికంగా 43,697.94, ముహూరత్ ట్రేడింగ్ జరుగుతున్నందున 254.94 పాయింట్లు పెరిగింది. సెన్సెక్స్ ఇప్పటికీ 250 పాయింట్లకు పైగా ట్రేడవుతున్నది. సెన్సెక్స్ ర్యాలీలు 195 పాయింట్లు రికార్డు స్థాయిలో 43,638 వద్ద, నిఫ్టీ 12,750 లో అగ్రస్థానంలో ఉన్నది. సెన్సెక్స్ ప్యాక్‌లో బజాజ్ ఫిన్‌సర్వ్, ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్, టాటా స్టీల్, భారతి ఎయిర్‌టెల్, ఎల్ అండ్ టీ, యాక్సిస్ బ్యాంక్, ఐటీసీ 1.93 శాతం వరకు పెరిగాయి. విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు (ఎఫ్‌ఐఐ) నికర శుక్రవారం రూ.1,935.92 కోట్ల షేర్లను కొనుగోలు చేయగా, దేశీయ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు తాత్కాలిక మార్పిడి గణాంకాల ప్రకారం రూ.2,462.42 కోట్లకు అమ్మారు.

