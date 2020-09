దివాలా విచారణలపై మరో 3 నెలల సస్పెన్షన్‌

న్యూఢిల్లీ : కరోనా సంక్షోభం నేపథ్యంలో దివాలా చట్టం కింద కంపెనీలపై చేపట్టే కొత్త విచారణలపై సస్పెన్షన్‌ను కేంద్ర ప్రభుత్వం మరో మూడు నెలలు పొడిగించింది. ఈ విచారణలపై గతంలో విధించిన ఆరు నెలల సస్పెన్షన్‌ గురువారంతో ముగిసింది. దీంతో ఈ సస్పెన్షన్‌ను మరో మూడు నెలలు పొడిగించినట్టు కార్పొరేట్‌ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ ఓ నోటిఫికేషన్‌లో వెల్లడించింది. దివాలా చట్టం కింద చేపట్టే కొత్త విచారణలపై గతంలో కేంద్రం విధించిన సస్పెన్షన్‌ లాక్‌డౌన్‌ ప్రారంభమైన మార్చి 25 నుంచే అమల్లోకి వచ్చింది. దీనికి సంబంధించి ప్రభుత్వం జూన్‌లో ఆర్డినెన్స్‌ జారీ చేసింది. ఈ ఆర్డినెన్స్‌ స్థానంలో తీసుకొచ్చిన దివాలా చట్ట సవరణ బిల్లును పార్లమెంట్‌ ఇటీవల ఆమోదించింది. కరోనా సంక్షోభంతో సతమతమవుతున్న కంపెనీలకు ఊరట కల్పించేందుకు దివాలా చట్టంలోని 7, 9, 10 సెక్షన్లను ప్రభుత్వం సస్పెండ్‌ చేసింది.



