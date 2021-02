As petrol hits century in Rajasthan, MP, netizens share memes on how to save fuel money



న్యూఢిల్లీ: లీట‌ర్ పెట్రోల్ ధ‌ర‌ రాజ‌స్థాన్‌, మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్ రాష్ట్రాల్లో సెంచ‌రీ మార్క్‌ను దాటింది. దీనిపై సోష‌ల్ మీడియాలో నెటిజ‌న్లు జోక్‌లు, మీమ్స్ తెగ షేర్ చేస్తున్నారు. పెట్రోల్, మ‌నీ ఎలా ఆదా చేయాలో వ్యంగ్య వ్యాఖ్యానాలు చేస్తూ.. త‌మకు న‌చ్చిన రీతిలో మీమ్స్ వ‌దులుతున్నారు. ట్విట్ట‌ర్‌లో #పెట్రోల్‌100 అనే హ్యాష్‌టాగ్ ట్రెండ్ అవుతోంది. మ‌హారాష్ట్ర‌, మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్‌, రాజ‌స్థాన్ రాష్ట్రాల్లోని కొన్ని జిల్లాల్లో అధిక ప‌న్నులు విధించ‌డంతో పెట్రోల్ లీట‌ర్ ధ‌ర రూ.100 మార్క్‌ను దాటింది.





రాజ‌స్థాన్‌లోని శ్రీ‌గంగాన‌గ‌ర్ ప‌ట్ట‌ణంలో బుధ‌వారం రూ.100 దాటిన లీట‌ర్ పెట్రోల్ ధ‌ర గురువారం మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్‌లో ఆ మార్క్‌ను దాటేసింది. మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్‌లోని అనుప్పూర్ ప్రాంతంలో పెట్రోల్ లీట‌ర్ ధ‌ర రూ.100.25 కాగా, డీజిల్ లీట‌ర్ ధ‌ర రూ.90.35 ప‌లుకుతోంది.





క్రికెట్ మ్యాచ్‌లో టీమిండియా బ్యాట్స్‌మ‌న్ సెంచ‌రీ చేస్తే ఇండియ‌న్లంతా చీర్స్ చెప్పుకుంటారు. కానీ పెట్రోల్ లీట‌ర్ ధ‌ర రూ.100 దాటినా.. సెంచ‌రీ నో వ‌న్ వాంటెడ్ టూ చీర్ అని పేర్కొంటూ జోక్స్ షేర్ చేస్తున్నారు. ప‌లువురు వ్య‌క్తులు.. క్రికెట‌ర్ల‌ వృత్తాంతాలు.. ట‌న్ మార్క్ దాటిన త‌ర్వాత బ్యాట్స్‌మ‌న్ సెల‌బ్రేష‌న్ చిత్రాల‌ను ట్వీట్ చేశారు.





మ‌నోజ్ తివారీ అనే నెటిజ‌న్ స్పందిస్తూ.. పెట్రోల్ బ‌లే ఇన్నింగ్స్ న‌మోదు చేసింది. దేశం విప‌త్క‌ర ప‌రిస్థితుల్లో ఉండ‌గా పెట్రోల్ ధ‌ర రూ.100 మార్క్ దాటింది. తొలి బంతిని ఆడిన‌ప్పుడే సెంచ‌రీ (పెట్రోల్ ధ‌ర రూ.100)ని చేరిన త‌రుణంలో మీరంతాఒక పెద్ద జోక్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. డీజిల్ ధ‌ర కూడా దాదాపుగా స‌మానంగా ఉంది. మీరు గొప్ప భాగ‌స్వామ్యాన్ని అందించారు. సామాన్యుల‌కు వ్య‌తిరేకంగా పోరాటం చేయ‌డం అంత తేలిక్కాదు.. అని ట్వీట్ చేశారు.





ఆకాశాన్నంటే రీతిలో దూసుకెళుతున్న పెట్రోల్ ధ‌ర నుంచి సొమ్ము ఆదా చేయ‌డానికి గ‌ల మార్గాల‌పై నెటిజ‌న్లు ట్వీట్లు చేయ‌గా, ట్విట్ట‌ర్ యాజ‌మాన్యం సైతం కొన్ని స‌ల‌హాల‌తో కూడిన ట్వీట్లు అప్‌లోడ్ చేసింది. హైబ్రీడ్ సైకిల్ నుంచి థెలాజీప్ వ‌ర‌కు నెటిజ‌న్లు ఎకోఫ్రెండ్లీ చ‌ర్య‌లు తీసుకోవాల‌ని నెటిజ‌న్లు సూచించారు.

ప్ర‌జ‌ల‌కు ఆహారం పంపిణీ చేయ‌డంలో కార్పొరేట్లు ఎలా ఆదా చేస్తున్నాయో తెలిపే జోక్‌లు పేల్చారు. ట్విట్ట‌ర్ హ్యాండిల్‌పై వాలంటైన్స్ డే బ‌హుమ‌తిగా పెట్రోల్ ద‌ర్శ‌నం ఇవ్వ‌డం ప‌రిస్థితి తీవ్ర‌త‌ను తెలియ‌జేస్తున్న‌ది.

