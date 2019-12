ఘనంగా సీఎం జగన్‌ పుట్టినరోజు వేడుకలు

అమరావతి: తాడేపల్లి నివాసంలో ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌ మోహన్‌ రెడ్డి 47వ పుట్టినరోజు వేడుకలు జరుపుకున్నారు. జగన్‌కు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఆయురారోగ్యాలతో చిరకాలం వర్ధిల్లాలని ఆకాంక్షించారు. ఏపీ సీఎస్‌ నీలం సాహ్ని, సీఎం కార్యదర్శి ధనుంజయరెడ్డి, సలహాదారు అజేయ కల్లాం, డీజీపీ గౌతమ్‌ సవాంగ్‌, సీఎం కార్యాలయ అధికారులు సీఎం జగన్‌తో కేక్‌ కట్‌ చేయించి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, ఎంపీలు జగన్‌కు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. విశాఖలో జగన్‌ పుట్టినరోజు వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. పార్టీ కార్యాలయంలో ఎంపీ విజయ సాయిరెడ్డి కేక్‌ కట్‌ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి అవంతి శ్రీనివాస్‌, ఎంపీ సత్యానారాయణ, పార్టీ శ్రేణులు పాల్గొన్నారు.



Birthday wishes to Andhra Pradesh CM Shri @ysjagan. Praying for his long and healthy life. — Narendra Modi (@narendramodi) December 21, 2019



Happy birthday to the torch bearer of Andhra Pradesh, @ysjagan Garu. On this special day, I urge all to stand by our beloved Chief Minister, & offer unconditional support to make Andhra Pradesh, mightier and progressed. #HBDBelovedCMYSJagan #HBDCMYSJagan — Vijayasai Reddy V (@VSReddy_MP) December 21, 2019